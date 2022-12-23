Meta согласилась заплатить $725 млн за урегулирование иска о конфиденциальности — Finance.ua
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Meta согласилась заплатить $725 млн за урегулирование иска о конфиденциальности

Фондовый рынок
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Meta Platforms Inc. согласилась заплатить $725 млн за урегулирование давнего судебного процесса, в котором утверждалось, что Facebook незаконно передал данные пользователей исследовательской фирме Cambridge Analytica.
Об этом пишет Bloomberg.
«Это наибольшее возмещение, которое когда-либо достигнуто в групповом иске о конфиденциальности данных, и самая большая сумма, которую Facebook когда-то платил за урегулирование частного группового иска», — заявили истцы в судебном иске.
Мировое соглашение касается иска 2018 года, поданного пользователями Facebook после того, как выяснилось, что британская исследовательская фирма, связанная с президентской кампанией Дональда Трампа в 2016 году, получила доступ к данным 87 млн пользователей социальной сети. Соглашение требует одобрения федерального судьи.
Материнская компания Facebook могла бы заплатить еще сотни миллионов долларов, если бы дошла до суда и проиграла дело.
«Мы добивались урегулирования, поскольку это отвечает интересам нашего сообщества и акционеров», — говорится в заявлении Meta.
С тех пор как дело было возбуждено, Facebook перестал разрешать третьим сторонам получать доступ к данным о пользователях через их друзей, заявили истцы в судебном документе с подробным описанием мирового соглашения.
Компания также расширила свои возможности ограничения и мониторинга того, как третьи стороны получают и используют информацию пользователей Facebook, и улучшила свои методы информирования пользователей о том, какую информацию Facebook собирает и передает о них, согласно заявлению.
По материалам:
Forbes.ua
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