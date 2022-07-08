Mета презентовала онлайн-переводчик с искусственным интеллектом — Finance.ua
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Mета презентовала онлайн-переводчик с искусственным интеллектом

Фондовый рынок
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Компания Meta запустила модель искусственного интеллекта NLLB-200, предназначенного для онлайн-переводов. Алгоритм переводчика поддерживает 200 языков, в том числе украинский, а также малораспространенные языки, пишет processer.
Разработка позволит улучшить качество перевода текстов на платформах Facebook и Instagram, а также сторонних сервисах типа Википедии.
Компания также открыла доступ к исходному коду NLLB-200 на платформе GitHub. Кроме того, был запущен сайт, который демонстрирует работу новой модели на примере рассказов для детей.
Мета анонсировала грантовую программу в размере $200 000. В ней могут участвовать некоммерческие организации, желающие исследовать способы применения NLLB-200 в реальном мире.
По материалам:
Finance.ua
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