Mета презентовала онлайн-переводчик с искусственным интеллектом — Finance.ua

Mета презентовала онлайн-переводчик с искусственным интеллектом 08.07.2022, 01:23 — Фондовый рынок

поддерживает 200 языков, в том числе украинский, а также малораспространенные языки, пишет Компания Meta запустила модель искусственного интеллекта NLLB-200, предназначенного для онлайн-переводов. Алгоритм переводчика, в том числе украинский, а также малораспространенные языки, пишет processer.

Разработка позволит улучшить качество перевода текстов на платформах Facebook и Instagram, а также сторонних сервисах типа Википедии.

Компания также открыла доступ к исходному коду NLLB-200 на платформе GitHub. Кроме того, был запущен сайт , который демонстрирует работу новой модели на примере рассказов для детей.

Мета анонсировала грантовую программу в размере $200 000. В ней могут участвовать некоммерческие организации, желающие исследовать способы применения NLLB-200 в реальном мире.

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