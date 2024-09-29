Meta представила новое обновление умных очков Ray-Ban — Finance.ua

Meta представила новое обновление умных очков Ray-Ban Сегодня 03:10 — Технологии&Авто

Meta представила новое обновление умных очков Ray-Ban, Фото: The Verge

Умные очки Ray-Ban от Meta, впервые представленные в прошлом году, получили большое обновление, которое должно сделать устройство еще умнее.

Какие функции появились

Среди новых функций предлагают «Напоминания» — очки сфотографируют то, на что вы смотрите, и напомнят вам об этой вещи через уведомления.

Также Ray-Ban теперь может сканировать QR-коды и звонить по номерам, на которые вы посмотрите через очки.

Ранее умные очки предлагали перевод текста с неподвижных изображений, однако компания обещает предоставить «голосовой перевод в режиме реального времени» — в ближайшие месяцы, но с ограниченным перечнем языков (английский, французский, итальянский и испанский).

В первых отзывах отмечают, что Meta Ray-Ban стали более чувствительными и теперь запросто распознают объекты (ранее ИИ не слишком надежно справлялся с этим).

В последующие несколько месяцев Meta обещает обеспечить для очков обработку видео в реальном времени.

Кроме программных обновлений, Meta предложит новые комплекты линз — в частности, прозрачные ограниченной серии, через которые будут видны все внутренние технологии.

Новые функции очков базируются на последней модели искусственного интеллекта Meta — Llama 3.2, которую также представили на мероприятии Meta Connect.

Цена очков

Стоимость Meta Ray-Ban достигает $299. Очки имеют небольшие объективы камер, которые снимают 12-мегапиксельные фотографии и видео 1080p продолжительностью до 30 секунд, встроенную память на 32 ГБ, процессор Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 и батарею, обеспечивающую работоспособность в течение 4−6 часов активного использования.

Также в Ray-Ban Meta Smart Glasses реализована персональная аудиосистема, как у Amazon Echo Frames и серии Bose Tempo (позволяет воспроизводить музыку, которую слышит только сам пользователь).

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