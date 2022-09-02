Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей

Технологии&Авто
19
Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей
Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей
Технологический гигант Meta аргументировал важность своей разработки тем, что ежегодно 69 млн человек страдают травмами мозга, из-за которых теряют речевую способность и другие коммуникационные навыки.
По словам разработчиков, ИИ может распознать 73% из 793 наиболее распространенных в быту слов. В будущем этот показатель станет еще выше, уверяют они.
В качестве основного преимущества своей модели Meta называет неинвазивность. Другие известные человечеству способы считывания информации из мозга заключаются в установлении датчиков внутри организма человека.
Это болезненный и опасный процесс, тогда как в ИИ от Meta используются внешние датчики ЭЭГ (электроэнцефалография) и МЭГ (магнитоэнцефалография).
По материалам:
НВ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.