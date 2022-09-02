Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей — Finance.ua

Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей Сегодня 02:37 — Технологии&Авто

Meta представила искусственный интеллект для чтения мыслей

Технологический гигант Meta аргументировал важность своей разработки тем, что ежегодно 69 млн человек страдают травмами мозга, из-за которых теряют речевую способность и другие коммуникационные навыки.

По словам разработчиков, ИИ может распознать 73% из 793 наиболее распространенных в быту слов. В будущем этот показатель станет еще выше, уверяют они.

В качестве основного преимущества своей модели Meta называет неинвазивность. Другие известные человечеству способы считывания информации из мозга заключаются в установлении датчиков внутри организма человека.

Это болезненный и опасный процесс, тогда как в ИИ от Meta используются внешние датчики ЭЭГ (электроэнцефалография) и МЭГ (магнитоэнцефалография).

НВ По материалам:

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