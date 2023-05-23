Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей — Finance.ua

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Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей

Фондовый рынок
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Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей
Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей
По решению главного регулятора конфиденциальности Европейского Союза, компания Meta должна заплатить штраф в размере 1,2 миллиарда евро за обработку информации пользователей.
Об этом сообщает агентство Reuters, уточняя, что штраф является рекордным для компании.
Санкция связана с тем, что Meta продолжала передавать данные после решения суда ЕС от 2020 года, признавшего недействительным пакт о передаче данных между ЕС и США. Предыдущий рекордный штраф ЕС за нарушение конфиденциальности составлял 746 млн евро — регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon в 2021 году.
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Meta заявила в заявлении, что обжалует это решение регулятора через суд. Компания ожидает, что новое соглашение, которое облегчит безопасную передачу персональных данных граждан ЕС в США, будет полностью исполнено, прежде чем Meta придется приостановить передачу.
В ЕС и США надеются, что новая система защиты данных, согласованная Брюсселем и Вашингтоном в марте 2022 года, может быть готова к июлю 2023 года.
По материалам:
Діло
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