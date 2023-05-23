Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей — Finance.ua

Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей Сегодня 05:34 — Фондовый рынок

Meta получила рекордный штраф за обработку информации пользователей

По решению главного регулятора конфиденциальности Европейского Союза, компания Meta должна заплатить штраф в размере 1,2 миллиарда евро за обработку информации пользователей.

Об этом сообщает агентство Reuters, уточняя, что штраф является рекордным для компании.

Санкция связана с тем, что Meta продолжала передавать данные после решения суда ЕС от 2020 года, признавшего недействительным пакт о передаче данных между ЕС и США. Предыдущий рекордный штраф ЕС за нарушение конфиденциальности составлял 746 млн евро — регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon в 2021 году.

Читайте также Meta сократит тысячи инженеров и других технических работников

Meta заявила в заявлении, что обжалует это решение регулятора через суд. Компания ожидает, что новое соглашение, которое облегчит безопасную передачу персональных данных граждан ЕС в США, будет полностью исполнено, прежде чем Meta придется приостановить передачу.

В ЕС и США надеются, что новая система защиты данных, согласованная Брюсселем и Вашингтоном в марте 2022 года, может быть готова к июлю 2023 года.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.