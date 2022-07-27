META подала в суд на Meta за «кражу» названия бренда — Finance.ua

META подала в суд на Meta за «кражу» названия бренда Сегодня 03:33 — Криминал

Джастин Болоньино, владелец компании META, подает в суд на Meta (владельца Facebook, Instagram и WhatsApp) за якобы кражу названия бренда, сообщает CNBC

Болоньино имеет свой бизнес уже 12 лет, поэтому наверняка пришел к названию раньше Меты, и юрист даже считает, что у него есть шанс выиграть дело.

По словам Болоньино, смена имени Meta (Facebook) полностью изменила для него бизнес.

META — это бизнес, создающий опыт дополненной реальности для различных событий. При этом главной причиной ребрендинга Facebook на Meta также явилось то, что компания хотела сосредоточиться на Metaverse.

Дайан Фингерра-ДюШарм, работающий адвокатом Болоньино по этому делу, рассказала, что МЕТА и Meta вели переговоры восемь месяцев. Они даже обменивались тысячами страниц информации, пытаясь решить проблему, но решить проблему не удалось, сказала она.

«Теперь мой клиент пытается продать и продвигать свои услуги, потребители ошибочно полагают, что его услуги поступают из Facebook. ... [Бизнесу META был нанесен] непоправимый и безвозвратный ущерб», — отмечает она, объясняя проблемы, которые сейчас имеет META.

CNBC узнал мнение профессора права Джессики Литман на этот счет. Она сказала, что META может выиграть дело против Meta (Facebook), и последней может быть проще заплатить META, чтобы она изменила название. Адвокат предупредила, что Meta, вероятно, осторожно и тихо рассчитается с META, поскольку могут быть другие компании с подобным названием, которые тоже хотят получить деньги.

Portaltele По материалам:

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