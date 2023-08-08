Meta отказывается от научных проектов в пользу коммерческого ИИ — FT Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Meta отказывается от научных проектов в пользу коммерческого ИИ — FT

Компания Meta уволила команду, использовавшую искусственный интеллект для создания первой базы данных из более 600 млн белковых структур, что является сигналом того, что компания отказывается от чисто научных проектов в пользу создания прибыльных продуктов искусственного интеллекта.

Об этом пишет Financial Times.

Решение прекратить научный проект связано с тем, что материнская компания Facebook отдает приоритет прибыльным продуктам искусственного интеллекта, а не исследованиям.

Компания наняла группу примерно из дюжины ученых для проекта под названием ESMFold, обучавшего большую языковую модель, способную обрабатывать огромное количество биологических данных. Усилия были высоко оценены теми, кто занимается разработкой нового лекарства и методов лечения.

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Этой весной группа ESMFold была расформирована в рамках более широких увольнений в компании, о чем ранее не сообщалось.

Несмотря на то, что научная команда была небольшой по сравнению с тысячами ученых и инженеров из ИИ, все еще работающих в Meta, отказ от их проекта продемонстрировал желание компании отказаться от исследований в пользу проектов ИИ, которые могут приносить доход.

«Meta попыталась скорректировать свою исследовательскую стратегию, чтобы лучше понять, как создавать продвинутый интеллект, который может помочь Meta как бизнесу, а не просто интересные проекты», — сказал Янив Шмуэли, бывший ученый-исследователь и технический руководитель в Meta AI, работавший над ESMFold.

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