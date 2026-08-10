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Meta оштрафовали на рекордные $567 млн

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Компания Meta заявила о намерении оспорить приговор
Компания Meta заявила о намерении оспорить приговор
Суд штата Нью-Мексико обязал компанию Meta Platforms выплатить $567 млн ​​в специальный фонд ментального здоровья молодежи и кардинально изменить работу своих платформ для несовершеннолетних пользователей. Суд признал, что социальные сети компании представляют общественную угрозу.
Об этом сообщает Reuters.
Судья Брайан Бидшайд поддержал иск генерального прокурора штата Рауля Торреса. Meta обвинили в преднамеренной разработке сервисов, вызывающих зависимость у детей, а также в неспособности защитить несовершеннолетних от сексуальной эксплуатации.
Это решение дополнило мартовский вердикт присяжных, которые обязали Meta уплатить $375 млн за введение пользователей в заблуждение по безопасности Facebook и Instagram.

Новые ограничения для Meta

Согласно пятилетнему судебному определению, Meta обязана внедрить ряд мер безопасности:
  • ограничение использования: установка ежемесячных лимитов на использование Facebook и Instagram для подростков;
  • контроль уведомлений и контактов: ограничение стимулирующих уведомлений и более жесткие фильтры на общение взрослых с несовершеннолетними;
  • защита от ИИ-ботов: запрет для детей вступать в романтические или сексуализированные диалоги с искусственным интеллектом Meta;
  • модерация контента: усиление проверки и быстрое реагирование на жалобы по поводу сексуального насилия над детьми.
Компания Meta уже заявила о намерении оспорить приговор. В технологическом гиганте утверждают, что защищены Разделом 230 Закона США о приличиях в ведении коммуникаций, однако суд отклонил этот аргумент, отметив, что претензии касаются функционала платформ, а не публикаций третьих лиц.
По материалам:
Діло
Meta
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