Meta инвестирует $14,9 млрд в Scale AI, чтобы догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта — Finance.ua
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Meta инвестирует $14,9 млрд в Scale AI, чтобы догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Meta инвестирует $14,9 млрд в Scale AI, чтобы догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта
Meta инвестирует $14,9 млрд в Scale AI, чтобы догнать конкурентов в сфере искусственного интеллекта
Александр Ванг, основатель и генеральный директор компании Scale AI, объявил, что покидает свой пост и переходит в Meta. Этот шаг стал частью масштабного соглашения между компаниями: Meta инвестирует $14,3 миллиарда в стартап, получая 49% долю, но без права голоса.
Об этом стало известно из внутреннего меморандума Ванга, который также опубликовал на платформе X.
«Как вы, вероятно, уже догадались из последних новостей, возможности такого масштаба часто имеют свою цену. В этом случае ценой стал мой уход. Быть вашим CEO было самой большой честью моей жизни», — написал Ванг.
Новым генеральным директором Scale AI станет Джейсон Дродж, ранее занимавший должность директора по стратегии компании. В прошлом он был венчурным партнером в Benchmark и вице-президентом Uber. Вместе с Вангом в Meta перейдет небольшая группа сотрудников Scale AI.
Meta подтвердила стратегическое партнерство со Scale AI и подчеркнула, что новое сотрудничество позволит «углубить работу над созданием данных для ИИ-моделей». Ванг присоединится к Meta для работы над инициативами в области суперинтеллекта — ключевого направления, которое CEO компании Марк Цукерберг объявил приоритетом на 2025 год.
В последние месяцы Meta пытается укрепить свои позиции в ИИ-сфере на фоне растущей конкуренции со стороны OpenAI и Alphabet. Цукерберг был недоволен внутренними темпами развития, особенно после сдержанной реакции на новую модель Llama. Поэтому он решил пригласить Вангу, чтобы дать проектам новый импульс.
Несмотря на партнерство, Scale AI заверила, что у Meta нет доступа к клиентским данным, а деятельность с другими заказчиками — в частности Google, Microsoft и OpenAI — будет продолжаться без изменений. Meta остается одним из самых больших клиентов Scale AI.
По материалам:
mezha.media
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