Meta и Техас заключили соглашение на $1,4 млрд по делу о распознавании лиц — Finance.ua

Meta и Техас заключили соглашение на $1,4 млрд по делу о распознавании лиц 01.08.2024, 01:23 — Технологии&Авто

Meta и Техас заключили соглашение на $1,4 млрд по делу о распознавании лиц

Компания Meta и американский штат Техас достигли мирового соглашения на 1,4 миллиарда долларов в судебном иске по распознаванию лиц.

Об этом пишет АР.

«Это историческое урегулирование свидетельствует о том, что мы готовы противостоять крупнейшим мировым технологическим компаниям и привлечь их к ответственности, когда они нарушают закон», — говорит Кен Пакстон, являющийся генеральным прокурором Техаса.

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Техас подал в суд на Meta, компанию, стоящую за Facebook, в 2022 году. Штат считает, что Facebook использовал технологию, которая распознает отпечатки пальцев и лиц пользователей без получения разрешения, что противоречит законам Техаса о конфиденциальности.

«Мы счастливы, что мы решили это дело, и теперь с нетерпением ждем дальнейшего развития наших бизнес-операций в Техасе», — говорится в заявлении Meta.

УНН По материалам:

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