Meta и Техас заключили соглашение на $1,4 млрд по делу о распознавании лиц — Finance.ua

Meta и Техас заключили соглашение на $1,4 млрд по делу о распознавании лиц
Компания Meta и американский штат Техас достигли мирового соглашения на 1,4 миллиарда долларов в судебном иске по распознаванию лиц.
Об этом пишет АР.
«Это историческое урегулирование свидетельствует о том, что мы готовы противостоять крупнейшим мировым технологическим компаниям и привлечь их к ответственности, когда они нарушают закон», — говорит Кен Пакстон, являющийся генеральным прокурором Техаса.
Техас подал в суд на Meta, компанию, стоящую за Facebook, в 2022 году. Штат считает, что Facebook использовал технологию, которая распознает отпечатки пальцев и лиц пользователей без получения разрешения, что противоречит законам Техаса о конфиденциальности.
«Мы счастливы, что мы решили это дело, и теперь с нетерпением ждем дальнейшего развития наших бизнес-операций в Техасе», — говорится в заявлении Meta.
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