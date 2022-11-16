Италия запретила использование технологии распознавания лиц — Finance.ua

Италия запретила использование технологии распознавания лиц Сегодня 22:44 — Финтех и Карты

Агентство по надзору за конфиденциальностью данных Италии запретило использование систем распознавания лиц и умных очков. Предупреждения уже получили два муниципалитета, пишет Reuters

Мораторий будет действовать до тех пор, пока парламент не примет соответствующий закон или, по крайней мере, до конца 2023 года.

Исключение составляют случаи, когда технология играет роль в судебных расследованиях или борьбе с преступностью.

«Мораторий возникает из-за необходимости регулировать квалификационные требования, условия и гарантии, связанные с распознаванием лиц, в соответствии с принципом пропорциональности», — говорится в заявлении агентства.

Согласно законодательству Европейского Союза и Италии, обработка персональных данных государством с помощью устройств видеозахвата, как правило, разрешена по соображениям общественного интереса и в связи с деятельностью органов власти.

Однако муниципалитеты, которые хотят использовать эти технологии, должны заключить «договоры о городской безопасности» с представителями центрального правительства, добавили в ведомстве.

Кроме этого, агентство отреагировало на намерения властей Лечче использовать распознавание лиц. Муниципалитет обязали предоставить описание принятых систем, их назначение и правовую основу, а также список баз данных, к которым обращаются устройства мониторинга.

Ведомство обратило внимание и на тосканский город Ареццо, где местная полиция планировала использовать инфракрасные датчики для автоматического распознавания автомобильных номерных знаков.

Ранее агентство оштрафовало компанию Clearview AI на 20 млн евро за нарушение законодательства ЕС в области сбора данных для систем биометрической идентификации.

Forklog По материалам:

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