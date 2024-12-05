Meta хочет использовать атомную энергию для своих дата-центров — Finance.ua

Meta хочет использовать атомную энергию для своих дата-центров Сегодня 03:44 — Фондовый рынок

Компания Meta подтвердила свои планы использования атомной энергии для обеспечения энергией американских центров обработки данных. Компания объявила , что принимает предложения от разработчиков ядерной энергетики для работы над проектом, цель которого — добавление от одного до четырех гигаватт мощностей атомной энергетики «начиная с начала 2030-х годов».

В запросе на участие в конкурсе отмечено, что Meta ищет партнеров, у которых есть опыт работы с «малыми модульными реакторами (ММР) или большими ядерными реакторами». Axios сообщает, что у компании не географической привязки к размещению потенциальных ядерных площадок. Ранее компания планировала построить центр обработки данных на ядерной энергии, как сообщала Financial Times в начале этого года, но эти планы были отменены после обнаружения редкого вида пчел вблизи площадки.

«Поскольку новые инновации приносят значительные технологические достижения в разных секторах и поддерживают экономический рост, мы считаем, что ядерная энергия может помочь обеспечить стабильную базовую нагрузку для поддержки потребностей электросетей, которые питают как наши дата-центры (физическая инфраструктура, на которой работают платформы Meta), да и громады вокруг них», — говорится в заявлении компании.

Meta — не единственная крупная технологическая компания, использующая ядерную энергию для реализации своих амбиций в сфере искусственного интеллекта. Недавно Google объявил о соглашении по строительству нескольких реакторов в США с целью добавить 500 мегаватт ядерной энергии от ММР. В этом году Microsoft также заявила, что хочет возродить атомную электростанцию ​​Три-Майл-Айленд в Пенсильвании, чтобы подпитывать свою разработку ИИ.

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