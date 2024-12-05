Meta хочет использовать атомную энергию для своих дата-центров — Finance.ua

Meta хочет использовать атомную энергию для своих дата-центров
Компания Meta подтвердила свои планы использования атомной энергии для обеспечения энергией американских центров обработки данных. Компания объявила, что принимает предложения от разработчиков ядерной энергетики для работы над проектом, цель которого — добавление от одного до четырех гигаватт мощностей атомной энергетики «начиная с начала 2030-х годов».
В запросе на участие в конкурсе отмечено, что Meta ищет партнеров, у которых есть опыт работы с «малыми модульными реакторами (ММР) или большими ядерными реакторами». Axios сообщает, что у компании не географической привязки к размещению потенциальных ядерных площадок. Ранее компания планировала построить центр обработки данных на ядерной энергии, как сообщала Financial Times в начале этого года, но эти планы были отменены после обнаружения редкого вида пчел вблизи площадки.
«Поскольку новые инновации приносят значительные технологические достижения в разных секторах и поддерживают экономический рост, мы считаем, что ядерная энергия может помочь обеспечить стабильную базовую нагрузку для поддержки потребностей электросетей, которые питают как наши дата-центры (физическая инфраструктура, на которой работают платформы Meta), да и громады вокруг них», — говорится в заявлении компании.
Meta — не единственная крупная технологическая компания, использующая ядерную энергию для реализации своих амбиций в сфере искусственного интеллекта. Недавно Google объявил о соглашении по строительству нескольких реакторов в США с целью добавить 500 мегаватт ядерной энергии от ММР. В этом году Microsoft также заявила, что хочет возродить атомную электростанцию Три-Майл-Айленд в Пенсильвании, чтобы подпитывать свою разработку ИИ.
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