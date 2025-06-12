Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads — Finance.ua
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Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads

Технологии&Авто
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Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads
Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads
Threads начинает тестирование функции, которую директор соцсети Адам Моссери называет наиболее востребованной среди всех. По его словам, именно об отдельных DM больше всего просили пользователи с момента запуска платформы в июле 2023 года, сообщает Адам Моссери.
«Мы начинаем тестировать DM в Threads, что было одним из самых популярных запросов с момента нашего запуска. Наша миссия — способствовать открытому обмену мнениями, и мы знаем, насколько важен обмен сообщениями для поддержки этой цели», — написал глава Threads и Instagram на собственной странице.
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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что новая функция позволит отправлять и получать уведомления без привязки к Instagram. Это позволит избежать постоянного переключения между двумя приложениями и сделает коммуникацию в Threads автономной.
Сначала функция станет доступна в ограниченных регионах, в частности в Гонконге, Таиланде и Аргентине. Со временем компания планирует распространить ее на другие страны. Пока речь идет только о частных диалогах один на один — поддержка групповых чатов пока в тестах отсутствует.
Сейчас для личного общения с кем-то в Threads вам нужно найти этого человека в Instagram и написать в DM именно там. Вы также можете отправить пост из Threads кому-то из своих подписчиков, но придет он также в Instagram. Открывая его там, вас перебрасывает в Threads. Это очень неудобно для многих юзеров.
Точные сроки запуска неизвестны.
По материалам:
Телеканал 24
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