Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads — Finance.ua

Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads Сегодня 22:13 — Технологии&Авто

Meta добавляет функцию личных сообщений в Threads

Threads начинает тестирование функции, которую директор соцсети Адам Моссери называет наиболее востребованной среди всех. По его словам, именно об отдельных DM больше всего просили пользователи с момента запуска платформы в июле 2023 года, сообщает Адам Моссери

«Мы начинаем тестировать DM в Threads, что было одним из самых популярных запросов с момента нашего запуска. Наша миссия — способствовать открытому обмену мнениями, и мы знаем, насколько важен обмен сообщениями для поддержки этой цели», — написал глава Threads и Instagram на собственной странице.

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Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подтвердил, что новая функция позволит отправлять и получать уведомления без привязки к Instagram. Это позволит избежать постоянного переключения между двумя приложениями и сделает коммуникацию в Threads автономной.

Сначала функция станет доступна в ограниченных регионах, в частности в Гонконге, Таиланде и Аргентине. Со временем компания планирует распространить ее на другие страны. Пока речь идет только о частных диалогах один на один — поддержка групповых чатов пока в тестах отсутствует.

Сейчас для личного общения с кем-то в Threads вам нужно найти этого человека в Instagram и написать в DM именно там. Вы также можете отправить пост из Threads кому-то из своих подписчиков, но придет он также в Instagram. Открывая его там, вас перебрасывает в Threads. Это очень неудобно для многих юзеров.

Точные сроки запуска неизвестны.

Телеканал 24 По материалам:

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