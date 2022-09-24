Место в очереди за кроссовером Ferrari продают дороже самого автомобиля — Finance.ua

Место в очереди за кроссовером Ferrari продают дороже самого автомобиля Вчера 02:29 — Технологии&Авто

Один из дилерских центров Токио, специализирующийся на продаже премиальных автомобилей, выставил на продажу новый Ferrari Purosangue, пишет www.avtomir.ua.

В объявлении отмечено, что за 500 000 долларов автосалон предлагает купить слот, который позволит клиенту одним из первых приобрести новый кроссовер.

По данным дилера, Purosangue поступит в автосалон во втором квартале 2023 года. Другие детали, включая комплектацию кроссовера, продавец не сообщает. Возможно, потенциальному покупателю придется самостоятельно выбрать оснастку модели. При этом Ferrari до сих пор не назвала официальную стоимость новинки. Ожидается, что она составит не менее 400 000 долларов.

Не исключено, что итальянская марка скоро перестанет принимать заказы на кроссовер. На фоне массового ажиотажа директор по продажам Энрико Гальера сообщил, что Ferrari может приостановить выпуск модели, чтобы спрос не превысил предложение. При этом бренд намерен производить около 3000 кроссоверов ежегодно.

А на прошлой неделе бывший глава Ferrari подверг критике новый Purosangue. Лука ди Монтедземоло разочарован, что компания поставила финансовую составляющую выше инженерной мысли. Однако у вас уже сейчас есть возможность приобрести чашку с фотографией Ferrari Purosangue или другие брендированные аксессуары Ferrari в нашем магазине.

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