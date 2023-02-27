Мерседес показал интерьер нового E-класса (фото) — Finance.ua
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Мерседес показал интерьер нового E-класса (фото)

Фондовый рынок
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Компания Mercedes-Benz рассекретила интерьер новой модели E-Class.
Мерседес показал интерьер нового E-класса (фото)
Как стало известно MMR, новая приборная панель полностью состоит из трех цветных дисплеев, которые располагаются на всю ширину — от двери до двери. При этом их угол обзора специально ограничен таким образом, чтобы водителя не отвлекало то, что видят пассажиры.
Среди доступного контента — видеоигры, онлайн видео и аудиосервисы, видеоконференции, в частности Zoom, и многое другое.
Водитель также со своего места может пользоваться сервисами, но только когда припаркована машина. Помимо дисплеев интерьер привлекает внимание современной подсветкой.
В компании обещают выпустить модель на рынок Северной Америки в конце 2023 года. Внешность самой машины пока засекречен, как и ее заводское имя. Отметим, что последние седаны Mercedes E-класса выпускались с заводскими индексами W210, W211, W212 и W213. Логично предположить, что новинка войдет в историю как W214.
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По материалам:
MMR
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