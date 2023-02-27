Мерседес показал интерьер нового E-класса (фото) — Finance.ua

Мерседес показал интерьер нового E-класса (фото) 27.02.2023, 00:13 — Фондовый рынок

Компания Mercedes-Benz рассекретила интерьер новой модели E-Class.

Как стало известно MMR , новая приборная панель полностью состоит из трех цветных дисплеев, которые располагаются на всю ширину — от двери до двери. При этом их угол обзора специально ограничен таким образом, чтобы водителя не отвлекало то, что видят пассажиры.

Среди доступного контента — видеоигры, онлайн видео и аудиосервисы, видеоконференции, в частности Zoom, и многое другое.

Водитель также со своего места может пользоваться сервисами, но только когда припаркована машина. Помимо дисплеев интерьер привлекает внимание современной подсветкой.

В компании обещают выпустить модель на рынок Северной Америки в конце 2023 года. Внешность самой машины пока засекречен, как и ее заводское имя. Отметим, что последние седаны Mercedes E-класса выпускались с заводскими индексами W210, W211, W212 и W213. Логично предположить, что новинка войдет в историю как W214.

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MMR По материалам:

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