Мэрия Днепра отсудила аэропорт у Коломойского — Филатов Сегодня 16:15 — Казна и Политика

Мэрия Днепра отсудила аэропорт у Коломойского — Филатов

Городской совет Днепра отсудил аэропорт у бизнесмена Игоря Коломойского.

Об этом в Телеграме сообщает мэр Днепра Борис Филатов.

Несколько месяцев назад мы объявили, что мэрия Днепра совместно с НАБУ отсудили аэропорт у Коломойского. Впрочем, те, кто разбирается в тонкостях юриспруденции, особенно в нашей стране, и еще более особенно — в «юриспруденции» Игоря Валерьевича, были полны скепсиса относительно этого результата. Тогда все говорили, что нужно ждать апелляции, прежде чем решение вступит в силу. Теперь — после всех судебных споров, «болезней» самих судей, многочисленных переносов заседаний и других чудес мы выиграли это дело", — написал Филатов.

Мэр добавил, что впереди еще кассационный суд.

Напомним, 16 сентября прошлого года Днепровский окружной административный суд упразднил право эксплуатации Днепропетровского аэропорта для компании Коломойского. Истцом выступил городской совет Днепра. Третье лицо — НАБУ. В марте-апреле этого года военные рф постоянно атаковали ракетами аэропорт в Днепре. В настоящее время сам аэропорт и вся инфраструктура рядом с ним полностью разрушены.

По информации Forbes , в 2008 году СНБО под руководством Раисы Богатыревой из «Партии регионов» решил передать имущественный комплекс днепропетровского аэропорта на баланс нового, специально созданного государственного предприятия «Международный аэропорт «Днепропетровск». Но спустя год решение СНБО изменилось.

В 2015 году, когда государство начало большой спор с Коломойским на многих фронтах (« ПриватБанк », «Укрнафта»), правительство приняло решение передать аэродром Минобороны. Также Фонд госимущества подал судебный иск о возвращении государству имущественного комплекса аэропорта.

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Укрінформ По материалам:

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