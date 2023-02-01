СБУ проводит обыск в доме Коломойского — СМИ — Finance.ua
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СБУ проводит обыск в доме Коломойского — СМИ

Криминал
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СБУ проводит обыск в доме Коломойского — СМИ
СБУ проводит обыск в доме Коломойского — СМИ, Фото: УП
Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск в доме миллиардера Игоря Коломойского.
Об этом сообщает УП.
По словам собеседника в правоохранительных органах, обыск в доме Коломойского проводят СБУ и БЭБ.
По информации источника, расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты». В частности — растраты нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонения от уплаты таможенных платежей на большие суммы.
Официальных комментариев по поводу обысков у бизнесмена пока не поступало.
Обыски у Коломойского подтвердил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
«Подробностей я сообщить не могу, потому что я не руководитель органа досудебного расследования. Но то, что сейчас детективы Бюро экономической безопасности проводят указанные обыски, эта ситуация есть», — рассказал он.
Чиновник добавил, что не может предоставить информацию, где именно проводятся обыски.

Справка Finance.ua:

  • ранее Украинская правда также сообщала, что в середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Обыск касался производства по завладению имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 млрд грн в 2015 году;
  • кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам «Укрнафты».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
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