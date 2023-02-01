СБУ проводит обыск в доме Коломойского — СМИ Сегодня 12:55 — Криминал

СБУ проводит обыск в доме Коломойского — СМИ, Фото: УП

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят обыск в доме миллиардера Игоря Коломойского.

Об этом сообщает УП.

По словам собеседника в правоохранительных органах, обыск в доме Коломойского проводят СБУ и БЭБ.

По информации источника, расследование касается махинаций вокруг «Укртатнафты» и «Укрнафты». В частности — растраты нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонения от уплаты таможенных платежей на большие суммы.

Официальных комментариев по поводу обысков у бизнесмена пока не поступало.

Обыски у Коломойского подтвердил глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

«Подробностей я сообщить не могу, потому что я не руководитель органа досудебного расследования. Но то, что сейчас детективы Бюро экономической безопасности проводят указанные обыски, эта ситуация есть», — рассказал он.

Чиновник добавил, что не может предоставить информацию, где именно проводятся обыски.

Справка Finance.ua:

ранее Украинская правда также сообщала, что в середине сентября детективы НАБУ провели обыск у Коломойского дома на курорте Буковель. Правоохранители изъяли документы, гаджет, а также скачали его содержимое. Обыск касался производства по завладению имуществом и средствами компании «Укрнафта» почти на 13 млрд грн в 2015 году;

кроме того, в начале сентября антикоррупционные органы объявили подозрения по этому делу бывшим менеджерам «Укрнафты».

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Українська правда По материалам:

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