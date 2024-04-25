Mercedes представил первый электрический «Гелендваген» (фото, видео) — Finance.ua

Mercedes представил первый электрический «Гелендваген» (фото, видео) Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

Линейку Mercedes G-Class 2024 наконец-то пополнила электрическая модификация. Внедорожник назвали Mercedes G580 with EQ Technology и презентовали в Китае, а с 26 апреля будут демонстрировать на автосалоне в Пекине. Об электрическом «Геленгвадене» рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Новый Mercedes G580 with EQ Technology — самый мощный «Гелендваген», который будет выпускаться серийно. Его четыре электромотора выдают 587 л.с. и 1164 Н∙м. С 2-ступенчатой ​​КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,7 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Силовая установка умеет имитировать звук бензинового двигателя.

Большая аккумуляторная батарея емкостью 116 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 473 км. Зарядить ее на 80% в быстром режиме (от станции мощностью 200 кВт) можно за 32 минуты. В 2025 году электрокару будет предложена инновационная батарея с кремниевым анодом, которая позволит увеличить запас хода на 20−40%.

Электромобиль «Гелендваген» сохраняет отличные внедорожные качества. Полный привод дополнен понижающей передачей и электронными блокировками дифференциалов. Клиренс составляет 249 мм, угол въезда составляет 32°, а съезда — 30,7°.

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Также есть режимы для разных типов бездорожья и внедорожный круиз-контроль. Новый Mercedes G580 EQ может преодолевать водные преграды глубиной 85 см и 35-градусные подъемы.

Управляемые задние колеса позволяют Mercedes G580 EQ совершать так называемый «танковый» разворот на месте. Автомобиль сохраняет зависимую заднюю подвеску, а также предусмотрены адаптивные амортизаторы.

Салон «Гелендвагена» почти не изменился. Он украшен кожей и деревом, а на передней панели установлены два 12,3-дюймовых дисплея. Также предусмотрены камеры кругового обзора и навигация с дополненной реальностью.

Со старта предложат лимитированный вариант Edition One. Он получил пакет AMG Line с 20-дюймовыми дисками и обвесом и темным декором на кузове, а его салон украшен дорогой кожей Nappa и карбоном. Оснащение пополнили мультиконтурные кресла с вентиляцией, подстаканники с подогревом и охлаждением, а также мощная акустика Burmester.

Электромобиль Mercedes G580 EQ будет стоить от 142 621 евро. Эксклюзивный вариант Edition One обойдется в 192 524 евро, то есть сейчас это самый дорогой «Гелендваген».

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Фокус По материалам:

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