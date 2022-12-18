Mercedes представил новый люксовый Maybach — Finance.ua

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Mercedes представил новый люксовый Maybach

Технологии&Авто
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Mercedes представил новый люксовый Maybach
Mercedes представил новый люксовый Maybach
Немецкая компания Mercedes-Benz презентовала специальную версию своего флагманского седана Mercedes-Maybach S-Class в исполнении Haute Voiture. Всего будет изготовлено 150 экземпляров новинки.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. Версия Haute Voiture отличается особой двухцветной окраской. Основная часть кузова имеет золотисто-розовый цвет, а крыша, капот, крышка багажника и колесные диски получили насыщенный темно-синий цвет.
Аналогичная цветовая комбинация используется в салоне автомобиля. Верхняя часть дверных карт, приборная панель и рулевое колесо имеют темно-синюю отделку. А большая часть салона отделана белой кожей и украшена многочисленными декоративными элементами цвета розового золота.
Mercedes представил новый люксовый Maybach
Кроме того, в интерьере используется буклированная ткань в виде вставок на дверных панелях, для обивки сидений и на подголовниках. Напольные коврики изготовлены из льна и пушистого мохера. Центральную консоль украшает табличка с порядковым номером конкретного экземпляра. В богатом списке опций предусмотрен комплект золотисто-розовых фужеров для шампанского.
Mercedes представил новый люксовый Maybach
Инфо-развлекательная система MBUX имеет уникальное меню, которое будет использоваться только на версии Haute Voiture. В меню выбора профиля есть графика цветов магнолии и сверкающие частицы.
Каждый покупатель получит подарочную коробку ручной работы с номерной табличкой автомобиля, масштабной моделью и брелоком для ключей. В комплект также входит автомобильный чехол с логотипом бренда и значком Haute Voiture.
Mercedes представил новый люксовый Maybach
Mercedes-Maybach S-Class Haute Voiture представили на специальном мероприятии в Дубае. Помимо автомобиля компания презентовала коллекцию дорожных сумок, выполненных из тех же материалов, которые используются для отделки салона новинки. В продажу эксклюзивная новинка поступит в начале будущего года.
По материалам:
Обозреватель
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