Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63 — Finance.ua

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Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63

Технологии&Авто
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Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63
Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63, Фото: carbuzz.com
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый люксовый гибридный седан 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance.
Об этом сообщает Car and Buzz.
Общая мощность автомобиля равна 791 лошадиным силам, а его крутящий момент составляет 1 055Нм.
В компании заявили, что 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance является самым мощным автомобилем S-класса, который они когда-либо создавали.
Отмечается, что седан может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч.
Фото: carbuzz.com
Фото: carbuzz.com
В компании не объявили, сколько седан может проехать на одной зарядке, ведь Mercedes-Benz «сосредоточен на достижении лучшего в своем классе результата, а не максимально возможном диапазоне хода на одной зарядке».
Всего автомобиль будет иметь семь режимов вождения, среди которых «электро», «комфорт» и «спорт».
Цена еще не объявлена, но, вероятно, S63 E Performance 2023 будет стоить дороже, чем исходный S63 Sedan, стоимость которого стартовала от 152 595 американских долларов. Ожидается, что поставки в США состоятся в конце 2023 года.
По материалам:
Укрінформ
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