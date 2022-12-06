Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63 — Finance.ua

Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63 Сегодня 23:03 — Технологии&Авто

Mercedes представил новый гибридный автомобиль S63, Фото: carbuzz.com

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый люксовый гибридный седан 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance.

Общая мощность автомобиля равна 791 лошадиным силам, а его крутящий момент составляет 1 055Нм.

В компании заявили, что 2023 Mercedes-AMG S63 E Performance является самым мощным автомобилем S-класса, который они когда-либо создавали.

Отмечается, что седан может разогнаться с нуля до 96 км/ч за 3,2 секунды, а максимальная скорость достигает 290 км/ч.

Фото: carbuzz.com

В компании не объявили, сколько седан может проехать на одной зарядке, ведь Mercedes-Benz «сосредоточен на достижении лучшего в своем классе результата, а не максимально возможном диапазоне хода на одной зарядке».

Всего автомобиль будет иметь семь режимов вождения, среди которых «электро», «комфорт» и «спорт».

Цена еще не объявлена, но, вероятно, S63 E Performance 2023 будет стоить дороже, чем исходный S63 Sedan, стоимость которого стартовала от 152 595 американских долларов. Ожидается, что поставки в США состоятся в конце 2023 года.

Укрінформ По материалам:

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