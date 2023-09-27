Mercedes, BMW и Porsche могут больше всего пострадать в тарифном споре между ЕС и КНР — Finance.ua

Mercedes, BMW и Porsche могут больше всего пострадать в тарифном споре между ЕС и КНР Сегодня 22:11 — Технологии&Авто

Mercedes, BMW и Porsche могут больше всего пострадать в тарифном споре между ЕС и КНР

Расследование ЕС по субсидиям для электромобилей в Пекине направлено на защиту его автопроизводителей от потока дешевых китайских автомобилей. Но если это приведет к взаимным тарифам, три немецких производителя авто премиум-класса рискуют понести большие убытки.

Об этом пишет Bloomberg.

Доходы с китайского рынка составляют более 25% основной чистой прибыли немецких автопроизводителей. Китай является самым большим пунктом назначения самых дорогих автомобилей Германии, таких как Mercedes S-класса, BMW 7-й серии, Porsche Cayenne и Audi A8.

Сейчас эти транспортные средства импортируются Китаем, что ставит их на линию огня, если Пекин отомстит за любые меры ЕС.

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По данным Китайского центра автомобильных технологий и исследований, BMW импортирует большую долю автомобилей высшего класса в Китай. В прошлом году на КНР приходилось более трети мировых продаж 7-й серии BMW и S-класса Mercedes.

Для дочерней компании Volkswagen, Audi, Китай составил более трети мировых продаж. В 2022 году автопроизводитель экспортировал в Китай более 10 тыс. своих седанов A8, изготовленных исключительно в Неккарзульме, Германия.

Главный торговый переговорщик ЕС Валдис Домбровскис накануне подтвердил «более настойчивую» позицию блока по торговле с Китаем.

Если Китай решит ответить таможенной пошлиной на импорт, отметка «Сделано в Германии», долгое время считавшаяся знаком изысканности, может оказаться недостатком, резюмирует Bloomberg.

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Економічна Правда По материалам:

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