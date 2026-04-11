Mercedes-Benz выпустит авто с рулем по принципу джойстика Сегодня 04:19 — Технологии&Авто

В новом поколении электрического флагмана Mercedes-Benz EQS производитель делает ставку на радикальное изменение подхода к управлению. Компания впервые для серийного авто внедряет технологию steer-by-wire, то есть полностью электронное управление без механической связи между рулем и колесами.

Об этом сообщили в компании.

Речь идет о системе, в которой движение руля передается не через рулевую колонку, а посредством электронных сигналов и исполнительных механизмов. Фактически это означает новый уровень взаимодействия между водителем и автомобилем.

Преимущества технологии

Одним из ключевых преимуществ технологии называют переменное передаточное число руля. На низких скоростях автомобиль становится более маневренным, что упрощает парковку и движение в городе. На больших скоростях, напротив, увеличивается стабильность и предсказуемость поведения.

Отдельно производитель акцентирует внимание на комфорте. Система позволяет практически полностью отфильтровывать удары и вибрации от дорожного покрытия, которые раньше передавались на руль. В то же время электроника сохраняет чувство обратной связи, адаптируя ее под конкретную ситуацию.

Еще одно изменение касается интерьера. Благодаря отсутствию традиционной механической связи руль может быть более компактным и плоским. Это улучшает обзор цифровой приборной панели, облегчает посадку и добавляет пространства в салоне.

Система steer-by-wire также встроена с управлением задней осью. На высоких скоростях задние колеса крутятся синхронно с передними, что повышает курсовую стойкость. В городе они могут поворачиваться в противоположную сторону, уменьшая радиус разворота.

Безопасность

Важным аспектом остается безопасность. В Mercedes-Benz заявляют, что у системы есть резервированная архитектура с дублированием сигналов. При отказе основного канала управления автомобиль сохраняет возможность маневрирования за счет задней оси и выборочного торможения колес.



Отдельно пришлось посмотреть конструкцию подушки безопасности водителя. Из-за изменения формы руля инженеры создали новую архитектуру развертывания airbag, которая обеспечивает тот же уровень защиты без классического обода.

Когда пойдет в серию

Фактически речь идет не просто о новой опции, а об изменении всей философии вождения. Если технология покажет себя на практике, то steer-by-wire может стать следующим стандартом для электромобилей премиум-класса.

