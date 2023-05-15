Mercedes-Benz снимает с производства одну из своих моделей — Finance.ua

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Mercedes-Benz снимает с производства одну из своих моделей

Фондовый рынок
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Mercedes-Benz снимает с производства одну из своих моделей
Mercedes-Benz снимает с производства одну из своих моделей
Производитель Mercedes-Benz подтвердил планы по прекращению производства модели Mercedes-Benz CLS. Выпуск будет остановлен 31 августа 2023 года.
Об этом сообщает MMR со ссылкой на немецкую компанию.
Актуальная модель использует ту же платформу, двигатели и технологии, что и E-Class. Однако, несмотря на то, что Mercedes-Benz недавно представил новое поколение E-Class, четвертое поколение CLS не получило путевку в жизнь.
Mercedes-Benz советует клиентам, заинтересованным в покупке автомобилей такого типа, обратить внимание на новые электрические седаны Mercedes-Benz EQE и EQS.
Примечательно, что именно CLS считается первым четырехдверным купе. Возможно, завершение жизненного цикла модели связано со стремлением компании упростить свой модельный ряд с целью дальнейшего перехода к электромобилям.
Ранее компания Mercedes-Benz официально представила автомобиль Mercedes-Benz E-Class нового поколения. Цены и точная дата старта продаж Mercedes-Benz E-Class шестого поколения пока неизвестны.
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По материалам:
MMR
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