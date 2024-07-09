Mercedes-Benz представил новый кабриолет CLE 2024 — Finance.ua
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Mercedes-Benz представил новый кабриолет CLE 2024

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz представил новый кабриолет CLE 2024
Mercedes-Benz представил новый кабриолет CLE 2024
Представлен новый кабриолет Mercedes-Benz CLE 2024 модельного года, получивший другую радиаторную решетку и оснащенный механизмом с откидным верхом: он позволяет открыть и закрыть крышу за 20 секунд.
Что касается мощности, автомобиль оснащен двигателем 2 л с турбонаддувом максимальной мощностью 190 кВт и крутящим максимальным моментом 400 Н·м. Он сочетается с 9-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и передает крутящий момент на четыре колеса.
Mercedes-Benz представил новый кабриолет CLE 2024
Ранее было представлено двухдверное купе с жесткой крышей, которое позиционируется как преемник Mercedes-Benz C-Class Coupe и E-Class Coupe. Габаритные размеры обеих моделей составляют 4850×1860×1430 мм, а колесная база равна 2865 мм. Доступны колеса диаметром от 18 до 20 дюймов.
Mercedes-Benz представил новый кабриолет CLE 2024
Mercedes-Benz CLE 2024 получил форму фастбэка и двухсегментные светодиодные задние фонари. В салоне расположена 12,3-дюймовая приборная панель, 11,9-дюймовый ЖК-экран центральной консоли, SoC Qualcomm 8295, интерактивная система MBUX, спортивные сиденья, звуковая система объемного звучания Berlin Sound 3D и 64-цветная система окружающего освещения.
По материалам:
uamotors
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