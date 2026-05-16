Mercedes-Benz отзовет более 144 тыс. автомобилей в США из-за технического дефекта

Mercedes-Benz инициирует масштабную кампанию по отзыву своих транспортных средств
Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициирует масштабную кампанию по отзыву своих транспортных средств из-за неисправности дисплеев на приборной панели.
Об этом сообщает агентство Reuters.

Причина отзыва

Под сервисную акцию попадают 144 049 автомобилей на американском рынке, у которых выявили проблему с отображением критически важной информации для водителя.
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной отзыва стал дефект, приводящий к полному отключению экрана приборной панели.
Такая неисправность ограничивает доступ к показателям скорости, состояния систем авто и предупреждающим сигналам, что повышает риски во время движения.
Концерн обязался бесплатно устранить неисправность всем владельцам подконтрольных моделей.
В ближайшее время дилерские центры начнут уведомлять клиентов о необходимости визита в сервис для проверки и обновления программного обеспечения или замены компонентов.
По материалам:
Mind
