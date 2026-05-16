Mercedes-Benz отзовет более 144 тыс. автомобилей в США из-за технического дефекта 16.05.2026, 00:04 — Технологии&Авто

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz инициирует масштабную кампанию по отзыву своих транспортных средств из-за неисправности дисплеев на приборной панели.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Причина отзыва

Под сервисную акцию попадают 144 049 автомобилей на американском рынке, у которых выявили проблему с отображением критически важной информации для водителя.

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), причиной отзыва стал дефект, приводящий к полному отключению экрана приборной панели.

Такая неисправность ограничивает доступ к показателям скорости, состояния систем авто и предупреждающим сигналам, что повышает риски во время движения.

Концерн обязался бесплатно устранить неисправность всем владельцам подконтрольных моделей.

В ближайшее время дилерские центры начнут уведомлять клиентов о необходимости визита в сервис для проверки и обновления программного обеспечения или замены компонентов.

Mind

