Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей — Finance.ua
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Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей
Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей
Автопроизводитель Mercedes-Benz открыл во вторник в Йокогаме (Япония) свой первый в мире дилерский центр, посвященный полностью электрическому бренду Mercedes-EQ.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление местного подразделения немецкого автопроизводителя.
Mercedes-Benz выпустил пять электрических моделей с 2019 года и видит дальнейший рост рынка электромобилей в Японии.
Аккумуляторные электромобили медленно приобретают популярность в Японии, где на рынке доминируют отечественные производители, отмечает агентство.
Однако, по данным Японской ассоциации автомобильных импортеров (JAIA), иностранные бренды продали рекордные 2357 электромобилей в ноябре, впервые превысив десятую часть от общего объема продаж импортных авто.
По данным JAIA, в 2021 году Mercedes-Benz продал в Японии 51 722 автомобиля всех типов, что сделало его наиболее продаваемым иностранным брендом.
По материалам:
Економічна Правда
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