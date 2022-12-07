Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей — Finance.ua

Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей Сегодня 22:21 — Технологии&Авто

Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей

Автопроизводитель Mercedes-Benz открыл во вторник в Йокогаме (Япония) свой первый в мире дилерский центр, посвященный полностью электрическому бренду Mercedes-EQ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление местного подразделения немецкого автопроизводителя.

Mercedes-Benz выпустил пять электрических моделей с 2019 года и видит дальнейший рост рынка электромобилей в Японии.

Аккумуляторные электромобили медленно приобретают популярность в Японии, где на рынке доминируют отечественные производители, отмечает агентство.

Однако, по данным Японской ассоциации автомобильных импортеров (JAIA), иностранные бренды продали рекордные 2357 электромобилей в ноябре, впервые превысив десятую часть от общего объема продаж импортных авто.

По данным JAIA, в 2021 году Mercedes-Benz продал в Японии 51 722 автомобиля всех типов, что сделало его наиболее продаваемым иностранным брендом.

Економічна Правда По материалам:

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