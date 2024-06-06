Mercedes-Benz и Stellantis останавливают производство аккумуляторов для электромобилей в ЕС — Finance.ua
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Mercedes-Benz и Stellantis останавливают производство аккумуляторов для электромобилей в ЕС

Технологии&Авто
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Mercedes-Benz и Stellantis останавливают производство аккумуляторов для электромобилей в ЕС
Mercedes-Benz и Stellantis останавливают производство аккумуляторов для электромобилей в ЕС
Mercedes и Stellantis прекратили работу над своими совместными проектами европейского производства аккумуляторов для электромобилей и переосмысливают, в каком направлении двигаться вперед с возможностью перехода на более дешевые железо-фосфатные элементы.
В 2021 году Mercedes и Stellantis впервые создали совместное предприятие по производству элементов питания, назвав предприятие Automotive Cells Company (ACC). Ранее в этом году ACC привлекла 4,7 миллиарда долларов на строительство четырех заводов. Совместное предприятие уже открыло один завод в Дуврене, Франция.
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Но по данным Bloomberg, работа на будущих заводах ACC в Германии и Италии остановлена. При этом ACC еще не приняла окончательного решения, что делать с производственными площадками.
Компания говорит, что планирует оставаться гибкой по скорости инвестиций, реагируя на рыночные тенденции, и в конце года решит их дальнейшую судьбу.
Глава ACC Янн Винсент заявил, что спрос на электромобили в Европе замедлился — несмотря на то, что продажи электромобилей в апреле выросли на 14,8% в годовом исчислении, скорее, чем продажи неэлектрифицированных автомобилей, но медленнее гибридов. Он говорит, что рост в основном ожидается в сегментах массового рынка, на что многие западные производители электромобилей до сих пор не смогли нацелиться, хотя китайские автопроизводители начинают это делать, особенно в Европе.
По материалам:
Autogeek
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