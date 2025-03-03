Mercedes-Benz готов доверить разработку дизайна авто искусственному интеллекту — Finance.ua

Mercedes-Benz готов доверить разработку дизайна авто искусственному интеллекту
Искусственный интеллект убьет профессию автомобильных дизайнеров. И произойдет это уже через 10 лет, считает руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz Гордон Вагенер. По его словам, сейчас его профессия переживает глобальную трансформацию на фоне унификационного тренда, особенно в сфере электрического транспорта.
В Mercedes-Benz уже используют технологию ИИ при разработке новых моделей, и с каждым днем искусственный интеллект прогрессирует, кардинально меняя законы проектирования.
В разговоре с ABC News главный дизайнер Mercedes-Benz рассказал, что ИИ, применяемый в автомобильной индустрии сейчас, в 99 процентах случаев предлагает нереализуемые решения, но один процент приходится на хорошие идеи, которые можно использовать. И задача его команды — отделить хорошее от плохого. С каждым днем технология обучается и применимых решений становится все больше.
«Я думаю, что через десять лет большая часть проектов будет выполняться ИИ, и дизайнеры потеряют работу. Моим преемником наверняка станет машина, и она будет для компании гораздо более выгодной, чем я», — заявил Вагенер журналистам.
Вспомнил дизайнер и тенденцию отказаться от привычных органов вождения в автомобилях с распространением автопилота. Полная автономность, когда водитель полностью исключен из управления автомобилем, «нам в ближайшем будущем не светит», заявил он, так что автопилот не повлияет на интерьеры будущих моделей марки.
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