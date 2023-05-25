Mercedes-AMG выпустил электросамокат — Finance.ua

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Mercedes-AMG выпустил электросамокат

Технологии&Авто
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Mercedes-AMG выпустил электросамокат
Mercedes-AMG выпустил электросамокат, Фото: Mercedes-Benz
Спортивное подразделение известного производителя престижных немецких автомобилей выпустило собственный Mercedes-AMG E-Scooter.
Mercedes-Benz и все его филиалы обязались стать полностью электрическими предприятиями к концу десятилетия. Но просто установить электрические трансмиссии на всех автомобилях Mercedes недостаточно, поэтому этот скутер был разработан как «решение последней мили».
Mercedes-AMG E-Scooter оснащен электродвигателем мощностью 500 Вт, который позволяет ему разгоняться до максимальной скорости 20 км/ч. Ускорение происходит с помощью поворотного джойстика. Электросамокат питается от батареи емкостью 9,6 Ач, достаточной, чтобы поддерживать запас хода до 40 км.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Изделие сделано в фирменном AMG матово-черном цвете, с правильной маркировкой и логотипами во всех нужных местах.
Подобный самокат Xiaomi Mercedes-AMG Petronas F1 стоит гораздо меньше 1000 долларов. Однако этот вариант обойдется, по крайней мере, в эквивалент 1500 долларов США.
По материалам:
Телеканал 24
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