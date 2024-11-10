Mercedes-AMG готовит первый суперэлектрический кроссовер — Finance.ua

Mercedes-AMG готовит первый суперэлектрический кроссовер Сегодня 05:21 — Технологии&Авто

Mercedes-AMG готовит первый суперэлектрический кроссовер

Впервые за свою историю Mercedes-AMG самостоятельно разрабатывает суперэлектрический кроссовер.

Об этом пишет «Укравтопром» со ссылкой на electrek.

Mercedes-AMG самостоятельно разрабатывает всю архитектуру автомобиля в отличие от EQS.

Новая полноразмерная модель создана на основе высокопроизводительной электрической платформы AMG.EA.

Полноразмерный электрический SUV станет вторым электромобилем на платформе AMG. EA после 4-дверного купе GT.

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Компания утверждает, что ее новая платформа AMG. EA станет «новатором технологий» на основе двигателя с осевым потоком от Yasa, который принадлежит Mercedes.

Yasa утверждает, что эта технология обеспечивает в четыре раза больший крутящий момент и удвоенную мощность, чем почти все современные электромобили.

Укравтопром По материалам:

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