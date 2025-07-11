Мерц требует от россии возместить Украине €500 млрд — Finance.ua

Мерц требует от россии возместить Украине €500 млрд Сегодня 18:00

Мерц требует от россии возместить Украине €500 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц на полях Конференции по восстановлению Украины в Риме заявил, что россия должна возместить Украине весь материальный ущерб, причиненный в результате полномасштабной войны. По оценкам немецкого правительства, речь идет о сумме около 500 миллиардов евро.

Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

«россия должна возместить этот материальный ущерб. Пока этого не произойдет, он не получит и не должен получить доступ к замороженным активам», — подчеркнул Мерц.

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По словам канцлера, государственные активы рф на сотни миллиардов евро, преимущественно размещенные в странах Европейского Союза, будут оставаться замороженными. Доходы с этих активов по-прежнему будут направлены на обеспечение кредитной поддержки Украины.

После начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года западные страны ввели санкции против Центробанка рф и Фонда национального благосостояния, заморозив активы, размещенные в странах G7.

В 2024 году страны G7 договорились использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Эти средства будут направляться на обслуживание и погашение $50 миллиардов кредита, предоставленного Киеву.

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