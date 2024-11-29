Мэр Ванкувера намерен вложить активы налогоплательщиков в биткоин — Finance.ua

Мэр Ванкувера намерен вложить активы налогоплательщиков в биткоин Сегодня 05:22 — Криптовалюта

Мэр Ванкувера намерен вложить активы налогоплательщиков в биткоин

Мэр Ванкувера Кен Сим объявил о планах сделать город одним из первых в мире, использующих биткоин в качестве резервного актива для диверсификации финансовых ресурсов.

26 ноября Сим подал сообщение о планах инвестировать часть городских резервов в биткоин . Формальное предложение под названием «Сохранение покупательной способности города за счет диверсификации финансовых ресурсов» он намерен внести 11 декабря 2024 года. Однако документ еще не опубликован.

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Предложение появилось на фоне глобальных дискуссий о возможности внедрения биткоина в финансовую политику. В США законодатели в Пенсильвании и Сенате предложили аналогичную идею после выборов 2024 года, рассматривая биткоин как часть резервов.

Во время предвыборной кампании Сим демонстрировал интерес к криптовалютам, принимая пожертвования в цифровых активах. В его кабинете был замечен экземпляр книги «Биткоин-стандарт». Однако с момента вступления в должность в октябре 2022 года Сим редко поднимал тему криптовалют публично.

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Пока неизвестно, получит ли предложение мэра поддержку городского совета. Сим отмечает, что через два года в должности мэра выполнил более 70% обещаний своей программы. Однако включение криптовалют в городскую экономику может столкнуться с сопротивлением из-за волатильности активов и недостаточной регуляции.

Если предложение принято, Ванкувер станет примером инновационного подхода к управлению муниципальными финансами, показывая, как города могут адаптироваться к новым экономическим реалиям.

Cryptonews По материалам:

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