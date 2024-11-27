Какие менее известные монеты могут «выстрелить» в скором времени — Finance.ua

Какие менее известные монеты могут «выстрелить» в скором времени
Если вы серьезно настроены инвестировать в криптовалюту, разработайте собственную стратегию, в которой должны быть четкие критерии выбора криптовалюты, точки входа и выхода из сделок, правила анализа рынка и управления рисками. Стратегии могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными.
Об этом читайте в нашей новой статье:
Самые перспективные криптовалюты на 2025 год
Flow
блокчейн-платформа, разработанная для внедрения цифровых активов, децентрализованных программ и NFT. Инвестирование в проект означает ставку роста стоимости новых активов, которые уже прошли проверку известными компаниями.
HFT
токен высокочастотной торговли, объединяющий расширенные алгоритмы и быструю обработку. Инновационная экосистема HFT обеспечивает прибыльные возможности и безопасные транзакции.
APT
его называют токеном защиты анонимности. Цель проекта — улучшить конфиденциальность при проведении транзакций в криптовалютном мире. Для этого используются передовые методы шифрования и новые протоколы.
BAL или Balancer
Ключевой компонент протокола в децентрализованной финансовой (DeFi) платформе обеспечивает автоматическое создание рынков и улучшает ликвидность.
MINA
Привлекает пользователей суперлегкими способами масштабирования и минимальными требованиями по хранению.
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