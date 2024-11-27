Какие менее известные монеты могут «выстрелить» в скором времени — Finance.ua

Какие менее известные монеты могут «выстрелить» в скором времени Сегодня 21:00 — Криптовалюта

Какие менее известные монеты могут «выстрелить» в скором времени

Если вы серьезно настроены инвестировать в криптовалюту, разработайте собственную стратегию, в которой должны быть четкие критерии выбора криптовалюты , точки входа и выхода из сделок, правила анализа рынка и управления рисками. Стратегии могут быть как краткосрочными, так и долгосрочными.

Об этом читайте в нашей новой статье:

Flow

блокчейн-платформа, разработанная для внедрения цифровых активов, децентрализованных программ и NFT. Инвестирование в проект означает ставку роста стоимости новых активов, которые уже прошли проверку известными компаниями.

HFT

токен высокочастотной торговли, объединяющий расширенные алгоритмы и быструю обработку. Инновационная экосистема HFT обеспечивает прибыльные возможности и безопасные транзакции.

APT

его называют токеном защиты анонимности. Цель проекта — улучшить конфиденциальность при проведении транзакций в криптовалютном мире. Для этого используются передовые методы шифрования и новые протоколы.

BAL или Balancer

Ключевой компонент протокола в децентрализованной финансовой (DeFi) платформе обеспечивает автоматическое создание рынков и улучшает ликвидность.

MINA

Привлекает пользователей суперлегкими способами масштабирования и минимальными требованиями по хранению.

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