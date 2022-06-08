Мэр австралийского города предложил оплачивать налоги криптовалютой — Finance.ua

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Мэр австралийского города предложил оплачивать налоги криптовалютой

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Мэр австралийского города предложил оплачивать налоги криптовалютойМэр австралийского города предложил оплачивать налоги криптовалютой
Мэр австралийского города Голд-Кост Томас Тейт (Thomas Tate) намерен разрешить местным жителям оплачивать налоги криптовалютой. Однако пока его идея не нашла поддержки из-за волатильности криптовалютного рынка.
В своем выступлении перед местными СМИ, Томас Тейт заявил о необходимости внедрения инноваций и возможности оплаты налогов или получения зарплаты в цифровых валютах. Использование криптоактивов исключит участие посредников, таких как банки, при проведении финансовых операций. По словам Тейта, инициатива выведет город на новый уровень и будет пользоваться особым спросом среди молодого поколения. Мэр считает, что для этого нет никаких препятствий, поскольку «волатильность рынка не так уж и плоха».
«Почему нельзя платить налоги в криптовалюте, если риск невелик? Волатильность не так уж и плоха. [...] Мы являемся инновационными. [...] Мы всегда смотрим на следующий уровень», — заявил чиновник.

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Мэр объявил, что совет намерен нанять главного инвестиционного директора для «поощрения инноваций».
Комментарий прозвучал незадолго до принятия бюджета шестого по величине города в Австралии, в котором проживает 679 тысяч жителей.
В 2020 году Том Тейт получил назначение на третий срок.
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Участник отраслевой организации Blockchain Australia Адам Поултон (Adam Poulton) отметил, что государственным органам придется проанализировать свою склонность к риску, прежде чем принимать решение об использовании криптоактивов в качестве оплаты.
«Последнее, что хотели бы делать госслужбы, это принимать оплату в биткоине, держать в нем деньги и ждать, когда его курс восстановится, если он упадет», — пояснил специалист.
К слову, Голд-Кост — второй по величине город в восточном австралийском штате Квинсленд и популярное место отдыха из-за его длинных пляжей и отличных условий для серфинга.
По материалам: iXBT.com
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