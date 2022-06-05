Bitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалюту — Finance.ua

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Bitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалюту

Сегодня 04:20Финтех и Карты
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Bitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалютуBitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалюту
Израильская компания создала новый механизм, позволяющий владельцам завещать свои криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT). Это позволит гарантированно передать активы близким в случае неожиданной кончины.
Согласно информации на сайте стартапа Kirobo, завещать свое криптовалютное наследство можно до восьми получателям. Для этого просто необходимо иметь криптокошелек Liquid Vault с небольшим количеством криптовалюты KIRO.
Разработчики отмечают, что за 13 лет с момента появления криптовалюты возникла проблема ее наследования. А по мере роста популярности такого рода активов этот вопрос приобретает все большую актуальность.
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В основе технологии «криптонаследства» лежит смарт-контракт. Он включает в себя всю необходимую информацию: криптокошельки наследников, объем активов, которые каждый из них получит, и таймер, который можно периодически сбрасывать за небольшую плату.
В назначенный день последняя воля завещателя исполняется автоматически, и активы отправятся по указанным адресам. Получатели получат соответствующее уведомление и должны будут ввести пароль, чтоб забрать наследство. Таким образом, отпадает необходимость в услугах нотариусов или каких-либо государственных органов.
Такой механизм основан на разработанной Kirobo технологии «будущих условных транзакций». Эту функцию можно сравнить с резервным копированием кошелька — она позволяет владельцу запланировать транзакции или получить дополнительную точку доступа к криптовалюте при исполнении различных условий.
Бета-версия кошелька Liquid Vault была запущена в конце 2021 года. Тогда он поддерживал Ethereum и токены стандарта ERC-20 — то есть монеты, совместимые со вторым по размеру блокчейном.
Хотя принцип децентрализации не предполагает доступа к криптовалюте никого, кроме ее непосредственного владельца, вопрос, как быть с ней после смерти держателя, стоит достаточно остро. Согласно данным The Wall Street Journal, примерно одна пятая часть всех добытых биткоинов считается утраченной навсегда — часть из них принадлежала умершим людям.
По материалам: Обозреватель
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