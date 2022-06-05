Bitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалюту — Finance.ua

Bitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалюту

Сегодня 04:20 — Финтех и Карты

Bitcoin в наследство: новая технология позволит завещать криптовалюту

Израильская компания создала новый механизм, позволяющий владельцам завещать свои криптовалюты и невзаимозаменяемые токены (NFT). Это позволит гарантированно передать активы близким в случае неожиданной кончины.

Согласно информации на сайте стартапа Kirobo , завещать свое криптовалютное наследство можно до восьми получателям. Для этого просто необходимо иметь криптокошелек Liquid Vault с небольшим количеством криптовалюты KIRO.

Разработчики отмечают, что за 13 лет с момента появления криптовалюты возникла проблема ее наследования. А по мере роста популярности такого рода активов этот вопрос приобретает все большую актуальность.

В основе технологии «криптонаследства» лежит смарт-контракт. Он включает в себя всю необходимую информацию: криптокошельки наследников, объем активов, которые каждый из них получит, и таймер, который можно периодически сбрасывать за небольшую плату.

В назначенный день последняя воля завещателя исполняется автоматически, и активы отправятся по указанным адресам. Получатели получат соответствующее уведомление и должны будут ввести пароль, чтоб забрать наследство. Таким образом, отпадает необходимость в услугах нотариусов или каких-либо государственных органов.

Такой механизм основан на разработанной Kirobo технологии «будущих условных транзакций». Эту функцию можно сравнить с резервным копированием кошелька — она позволяет владельцу запланировать транзакции или получить дополнительную точку доступа к криптовалюте при исполнении различных условий.

Бета-версия кошелька Liquid Vault была запущена в конце 2021 года. Тогда он поддерживал Ethereum и токены стандарта ERC-20 — то есть монеты, совместимые со вторым по размеру блокчейном.

Хотя принцип децентрализации не предполагает доступа к криптовалюте никого, кроме ее непосредственного владельца, вопрос, как быть с ней после смерти держателя, стоит достаточно остро. Согласно данным The Wall Street Journal , примерно одна пятая часть всех добытых биткоинов считается утраченной навсегда — часть из них принадлежала умершим людям.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.