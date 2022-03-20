Меняйте вместе с нами на Cryptex.net — Finance.ua

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Меняйте вместе с нами на Cryptex.net

Сегодня 23:59 — Финтех и Карты

Меняйте вместе с нами на Cryptex.net

Cryptex является международной торговой площадкой. Обменивайте биткоины на доллары и рубли на криптовалютной бирже Cryptex по выгодному курсу без идентификации и долгих регистраций.

На международной торговой платформе Cryptex вы можете продавать и покупать биткоины без верификации. Криптовалютная биржа работает с долларами США и рублями и предлагает широкий спектр возможностей для инвесторов и трейдеров. Кроме того, вы можете быстро конвертировать биткоины в доллары США по выгодным обменным курсам с минимальными комиссиями.

Биткоин — первая криптовалюта. Она не только пользуется особой популярностью среди крупных инвесторов, но и станет отличным инструментом для активных трейдеров. Высокая волатильность пары Bitcoin/USD на бирже проявляется в движении цены и это позволяет вам использовать другой подход в своей стратегии.

Преимущества онлайн-торговли биткоином на криптовалютной бирже Cryptex:

Круглосуточная служба поддержки на русском и английском языках. Общение через чат или тикет-систему — служба поддержки отвечает в течение 5 минут.

Хранение активов пользователя самым надежным и безопасным способом — на холодном кошельке.

Отсутствие комиссии при торговле BTCUSD.

Более 20 вариантов пополнения и снятия средств (криптовалюты, банковские карты, электронные кошельки и т.д.).

Возможность внебиржевой торговли и индивидуальные курсы обмена Bitcoin для крупных инвесторов.

API-интерфейс и создание кода Cryptex для работы с балансами.

Как мы все знаем, Биткойн является одной из основных криптовалют в мире цифровых активов. Сегодня биткоин торгуется не только на криптовалютных биржах, но и на ведущих финансовых рынках, таких как CBOE (Chicago Board Options Exchange) и CME (Chicago Mercantile Exchange), что обеспечивает приток капитала на криптовалютный рынок. Цена биткоина на разных биржах может значительно отличаться от среднерыночной.

Cryptex насчитывает более 20 вариантов депозитов и выводов, включающим в себя криптовалюты, наличные средства (доллары, евро, рубли), а также электронные деньги различных платёжных систем. С помощью этого раздела вы узнаете наиболее актуальную и полезную информацию о каждом из методов.

Являясь одной из старейших биткоин-бирж в мире, Cryptex постоянно называют одним из лучших мест для покупки и продажи криптовалют онлайн, благодаря нашему отличному сервису, низким комиссиям, разнообразным вариантам финансирования и строгим стандартам безопасности — но это только часть истории. Мы находимся на переднем крае революции блокчейна с 2011 года.

С тех пор как в 2009 году Сатоши впервые добыл генезисный блок Биткойна, криптовалюты меняют мир, и команда Cryptex возглавляет этот процесс.

Присоединяйтесь к революции, приходите зарабатывать с нами!

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