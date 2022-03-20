Меняйте вместе с нами на Cryptex.net — Finance.ua

Cryptex
является международной торговой
площадкой. Обменивайте биткоины на
доллары и рубли на криптовалютной бирже
Cryptex по выгодному курсу без идентификации
и долгих регистраций.
На
международной торговой платформе
Cryptex вы можете продавать и покупать
биткоины без верификации. Криптовалютная
биржа работает с долларами США и рублями
и предлагает широкий спектр возможностей
для инвесторов и трейдеров. Кроме того,
вы можете быстро конвертировать биткоины
в доллары США по выгодным обменным
курсам с минимальными комиссиями.
Биткоин
— первая криптовалюта. Она не только
пользуется особой популярностью среди
крупных инвесторов, но и станет отличным
инструментом для активных трейдеров.
Высокая волатильность пары Bitcoin/USD на
бирже проявляется в движении цены и это
позволяет вам использовать другой
подход в своей стратегии.
Преимущества
онлайн-торговли биткоином на криптовалютной
бирже Cryptex:
Круглосуточная служба поддержки на
русском и английском языках. Общение
через чат или тикет-систему — служба
поддержки отвечает в течение 5 минут.
Хранение активов пользователя самым
надежным и безопасным способом — на
холодном кошельке.
Отсутствие комиссии при торговле BTCUSD.
Более 20 вариантов пополнения и снятия
средств (криптовалюты, банковские карты,
электронные кошельки и т.д.).
Возможность внебиржевой торговли и
индивидуальные курсы обмена Bitcoin для
крупных инвесторов.
API-интерфейс и создание кода Cryptex для
работы с балансами.
Как
мы все знаем, Биткойн является одной из
основных криптовалют в мире цифровых
активов. Сегодня биткоин торгуется не
только на криптовалютных биржах, но и
на ведущих финансовых рынках, таких как
CBOE (Chicago Board Options Exchange) и CME (Chicago Mercantile
Exchange), что обеспечивает приток капитала
на криптовалютный рынок. Цена биткоина
на разных биржах может значительно
отличаться от среднерыночной.
Cryptex
насчитывает более 20 вариантов депозитов
и выводов, включающим в себя криптовалюты,
наличные средства (доллары, евро, рубли),
а также электронные деньги различных
платёжных систем. С помощью этого раздела
вы узнаете наиболее актуальную и полезную
информацию о каждом из методов.
Являясь
одной из старейших биткоин-бирж в мире,
Cryptex постоянно называют одним из лучших
мест для покупки и продажи криптовалют
онлайн, благодаря нашему отличному
сервису, низким комиссиям, разнообразным
вариантам финансирования и строгим
стандартам безопасности — но это только
часть истории. Мы находимся на переднем
крае революции блокчейна с 2011 года.
С
тех пор как в 2009 году Сатоши впервые
добыл генезисный блок Биткойна,
криптовалюты меняют мир, и команда
Cryptex возглавляет этот процесс.
Присоединяйтесь
к революции, приходите зарабатывать с
нами!