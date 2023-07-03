Менее 5 л на 100 км: представлен кроссовер с огромным запасом хода (фото) — Finance.ua
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Менее 5 л на 100 км: представлен кроссовер с огромным запасом хода (фото)

Технологии&Авто
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Менее 5 л на 100 км: представлен кроссовер с огромным запасом хода (фото)
Менее 5 л на 100 км: представлен кроссовер с огромным запасом хода (фото)
Производитель электромобилей AITO, находящийся под крылом Huawei, представил новую версию своего кроссовера AITO M5 Standard Edition. Ожидается, что поставки новинки начнутся в августе, сообщает MMR.
AITO M5 Standard Edition доступен в шести цветах кузова и оснащен усовершенствованной системой помощи при управлении 2-го уровня, поддерживаемой 3 радарами миллиметрового диапазона, 12 ультразвуковыми радарами и 5 камерами для реализации автоматического экстренного торможения, помощи в удержании полосы движения, удаленной помощи при парковке. Также есть адаптивный круиз-контроль.
Автомобиль получил новые светодиодные фары с двумя линзами, логотип бренда AITO сзади может быть подсвечен, а при этом машина получила выдвижные ручки. Камера заднего вида имеет функцию самоочистки.
Кроссовер оснащен гибридной системой, состоящей из бензинового двигателя объемом 1,5 л и электромотора. Мощность достигает 500 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает 4,4 секунды. Запас хода по циклу CLTC может достигать 1455 км с полным баком и заряженной батареей. Расход топлива составляет всего 4,87 л/100 км.
В Китае уже стартовали предварительные заказы по цене 35 800 долларов за заднеприводную модель и 38 500 долларов за полноприводную.
По материалам:
Автотема
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