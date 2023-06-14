Меньше 3 евро. Как воспользоваться бюджетным проездом в Англии — Finance.ua
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Меньше 3 евро. Как воспользоваться бюджетным проездом в Англии

Личные финансы
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Стоимость проезда в автобусах большинства районов Англии будет не более 2 фунтов (2,26 евро) по меньшей мере до конца июня этого года. Вероятно, опцию продлят до конца октября. Британское правительство ввело такую ​​программу, чтобы поощрить людей выбирать общественный транспорт вместо частных авто.
Пассажиры могут заплатить гораздо меньше привычной цены билета. В акции участвует большинство крупных автобусных операторов.

Как купить билеты за 2 фунта и где ими можно воспользоваться

В этом году в Англии вступили в силу тарифы на проезд в автобусах в размере 2 фунтов стерлингов на большинстве маршрутов по городам. Кампания под названием «Передвигайся за 2 фунта» (Get around for 2£) имеет целью поощрить людей чаще пользоваться общественным транспортом.
Средняя цена составляет 2,80 фунта стерлингов (3,16 евро). Путешественники могут сэкономить около 30% на большинстве маршрутов или до 87% на некоторых сельских маршрутах. Более 130 автобусных операторов принимают участие в инициативе, включая National Express и Stagecoach.
Обратите внимание. Стоимость проезда 2 фунта доступна только на территории Англии за пределами Лондона. Например, в Уэльс вы можете путешествовать за 2 фунта, если садитесь на автобус из Англии. Однако когда вы въедете в Уэльс, будут применяться другие тарифы. Список маршрутов-исключений, где билет не действует, можно просмотреть по ссылке.
После активации мобильные билеты действительны только 4 часа.
Одноразовый билет за 2 фунта можно купить в приложении Arriva UK Bus или оплатить его при посадке наличными или картой. Приложение доступно в Apple App Store и Google Play.

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По материалам:
РБК-Україна
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