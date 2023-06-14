Меньше 3 евро. Как воспользоваться бюджетным проездом в Англии — Finance.ua

Меньше 3 евро. Как воспользоваться бюджетным проездом в Англии
Стоимость проезда в автобусах большинства районов Англии будет не более 2 фунтов (2,26 евро) по меньшей мере до конца июня этого года. Вероятно, опцию продлят до конца октября. Британское правительство ввело такую программу, чтобы поощрить людей выбирать общественный транспорт вместо частных авто.
Пассажиры могут заплатить гораздо меньше привычной цены билета. В акции участвует большинство крупных автобусных операторов.
Как купить билеты за 2 фунта и где ими можно воспользоваться
В этом году в Англии вступили в силу тарифы на проезд в автобусах в размере 2 фунтов стерлингов на большинстве маршрутов по городам. Кампания под названием «Передвигайся за 2 фунта» (Get around for 2£) имеет целью поощрить людей чаще пользоваться общественным транспортом.
Средняя цена составляет 2,80 фунта стерлингов (3,16 евро). Путешественники могут сэкономить около 30% на большинстве маршрутов или до 87% на некоторых сельских маршрутах. Более 130 автобусных операторов принимают участие в инициативе, включая National Express и Stagecoach.
Обратите внимание. Стоимость проезда 2 фунта доступна только на территории Англии за пределами Лондона. Например, в Уэльс вы можете путешествовать за 2 фунта, если садитесь на автобус из Англии. Однако когда вы въедете в Уэльс, будут применяться другие тарифы. Список маршрутов-исключений, где билет не действует, можно просмотреть по ссылке.
После активации мобильные билеты действительны только 4 часа.
Одноразовый билет за 2 фунта можно купить в приложении Arriva UK Bus или оплатить его при посадке наличными или картой. Приложение доступно в Apple App Store и Google Play.
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