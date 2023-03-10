Meizu выпустит свой первый складной смартфон к концу 2023 года — Finance.ua
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Meizu выпустит свой первый складной смартфон к концу 2023 года

Фондовый рынок
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За последние несколько лет складывающиеся смартфоны вызывают волну в технологической индустрии, и несколько крупных брендов выпускают собственные модели. Недавно OnePlus объявила о своем плане выпустить устройство со складывающимся экраном позже в этом году. И сегодня стало известно, что Meizu, китайская компания электроники, стала последней, кто присоединился к этой тенденции, объявив, что хочет выпустить свой первый складной смартфон до конца 2023 года.
Сообщается, что исполнительный вице-президент Meizu Хуан Чжипан объявил, что компания выпустит свой первый складной смартфон до конца 2023 года. Хотя никакие подробности о продукте не разглашаются, ожидается, что складной смартфон появится в линейке продуктов Meizu, чтобы предложить потребителям больше разнообразных вариантов на выбор.
В прошлом Meizu в основном сосредотачивался на производстве смартфонов и портативных аксессуаров, но в последнее время бизнес бренда со смартфонами был относительно тихим. Последний крупный выпуск смартфонов компании Meizu 18 был представлен в 2021 году. Однако Meizu сейчас готовится к запуску новой флагманской серии, известной как Meizu 20.
Линейка Meizu 20 должна включать два смартфона — Meizu 20 и Meizu 20 Pro. Сообщалось, что модели Pro будут оснащены 10-битным дисплеем Samsung E6 LTPO AMOLED с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц. Он может иметь 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой беспроводной зарядки 50 Вт и проводной 80 Вт.
Кроме того, Meizu 20 Pro был также замечен на AnTuTu с процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC, Android 13, 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти. В настоящее время дата запуска новой серии не сообщается. Модельный ряд может появиться весной этого года.
По материалам:
Portaltele
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