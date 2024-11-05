Механик назвал признак того, что владельцам автомобилей следует «немедленно прекратить ездить» — Finance.ua

Механик назвал признак того, что владельцам автомобилей следует «немедленно прекратить ездить» Сегодня 06:34 — Технологии&Авто

Механик назвал признак того, что владельцам автомобилей следует «немедленно прекратить ездить»

Ведущий автомеханик Скотти Килмер предупредил водителей бензиновых и дизельных двигателей, что у них может быть серьезная неисправность в главном компоненте, если они заметят жизненно важный признак.

По его словам, выходящий из выхлопной трубы автомобиля дым может быть нормальным во многих случаях, но иногда может быть признаком серьезных проблем внутри автомобиля, пишет Daily Express.

Скотти подчеркнул, что некий шлейф может указывать на проблему с прокладкой головки блока цилиндров автомобиля.

Вождение автомобиля с проблемами прокладки головки блока цилиндров может быть опасно, поскольку водители, скорее всего, пострадают от серьезного повреждения двигателя.

Килмер утверждает, что водители должны «немедленно прекратить движение», если они заметят проблемы с выхлопной системой, добавив:

«Если у вас черный дым, и вы засовываете палец, и пальцы становятся черными, это означает, что ваш двигатель работает на слишком обогащенной смеси и неправильно сжигает топливо. Если дым белый с легким синим оттенком, синий цвет на самом деле — это металл и масло, изношенные поршневые кольца».

По его словам, когда на улице очень холодно, все автомобили дымят белым дымом, потому что холодно, а выхлоп горячий.

Но если вы едете в теплую погоду и у вас выходит белый дым, это обычно означает, что прокладка головки блока цилиндров начинает выходить из строя из-за сжигания охлаждающей жидкости. Белый — это просто пар, выходящий из чайника. Так что если ваша машина выпускает дымовые сигналы, теперь вы знаете, что это значит", — объяснил механик.

Эксперты подчеркивают, что белое или молочное масло, потеря мощности или перегрев двигателя — это сигналы того, что прокладка головки блока цилиндров может быть повреждена. Они также подчеркивают, что «белый выхлопной дым» — один из наиболее явных признаков проблемы.

УНІАН По материалам:

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