Мегабанк прокредитовал аграриев на сумму более 660 миллионов гривен — Finance.ua

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Мегабанк прокредитовал аграриев на сумму более 660 миллионов гривен

Сегодня 18:08 — Личные финансы

АО «Мегабанк» поддерживает и стимулирует развитие сельского хозяйства, в частности, в сегменте малого и среднего бизнеса.

В 2021 году приоритетными направлениями работы АО «Мегабанк» оставалось кредитование микро-, малого и среднего бизнеса . Среди основных клиентов, которые банк кредитовал в рамках этого направления, — сельскохозяйственные предприятия.

Так, сегодня для аграрных предприятий в банке работает ряд кредитных программ. Среди них — кредиты на приобретение техники и пополнение оборотных средств, микро-агро-кредиты, услуги для корпоративных клиентов, в частности овердрафт или авалирование векселей.

Кроме того, банк постоянно расширяет возможности для кредитования аграриев и является постоянным участником государственных программ поддержки сельхозпредприятий.

— В течение 2021 года клиенты банка, работающие в агропромышленном комплексе, воспользовались государственной поддержкой на общую сумму более 100 миллионов гривен. Эти средства были направлены банком на удешевление кредитов, частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, — сообщила и.о. Председателя Правления АО «Мегабанк» Елена Пономаренко.



По итогам 2021 года сумма кредитного портфеля агробизнеса в банке выросла почти на треть и достигла 1 600 млн гривен. В целом в прошлом году банк прокредитовал аграриев на сумму более 660 млн. гривен. Доля аграрных кредитов в общем портфеле корпоративных клиентов достигла 20%, а в портфеле микрокредитования превысила 30%.

АО «Мегабанк» работает на финансовом рынке Украины 31 год. По состоянию на 1.02.2022 банк обслуживает 733 308 клиентов, на территории Украины работает 154 отделения. Активы банка составляют 10 145 млн грн.

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