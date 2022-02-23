Мегабанк прокредитовал аграриев на сумму более 660 миллионов гривен — Finance.ua

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Мегабанк прокредитовал аграриев на сумму более 660 миллионов гривен

Сегодня 18:08Личные финансы
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Мегабанк прокредитовал аграриев на сумму более 660 миллионов гривен
АО «Мегабанк» поддерживает и стимулирует развитие сельского хозяйства, в частности, в сегменте малого и среднего бизнеса.
В 2021 году приоритетными направлениями работы АО «Мегабанк» оставалось кредитование микро-, малого и среднего бизнеса. Среди основных клиентов, которые банк кредитовал в рамках этого направления, — сельскохозяйственные предприятия.
Так, сегодня для аграрных предприятий в банке работает ряд кредитных программ. Среди них — кредиты на приобретение техники и пополнение оборотных средств, микро-агро-кредиты, услуги для корпоративных клиентов, в частности овердрафт или авалирование векселей.
Кроме того, банк постоянно расширяет возможности для кредитования аграриев и является постоянным участником государственных программ поддержки сельхозпредприятий.
— В течение 2021 года клиенты банка, работающие в агропромышленном комплексе, воспользовались государственной поддержкой на общую сумму более 100 миллионов гривен. Эти средства были направлены банком на удешевление кредитов, частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства, — сообщила и.о. Председателя Правления АО «Мегабанк» Елена Пономаренко.
По итогам 2021 года сумма кредитного портфеля агробизнеса в банке выросла почти на треть и достигла 1 600 млн гривен. В целом в прошлом году банк прокредитовал аграриев на сумму более 660 млн. гривен. Доля аграрных кредитов в общем портфеле корпоративных клиентов достигла 20%, а в портфеле микрокредитования превысила 30%.
АО «Мегабанк» работает на финансовом рынке Украины 31 год. По состоянию на 1.02.2022 банк обслуживает 733 308 клиентов, на территории Украины работает 154 отделения. Активы банка составляют 10 145 млн грн.
По материалам: Мегабанк
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