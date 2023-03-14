Meest добавил функцию онлайн-отправки посылок за границу через приложение — Finance.ua

Meest добавил функцию онлайн-отправки посылок за границу через приложение Сегодня 05:11 — Личные финансы

Meest добавил функцию онлайн-отправки посылок за границу через приложение

Meest запустил онлайн-функцию отправки посылок за границу через приложение Meest Почта. Доставка доступна более чем в 40 стран, в том числе в США, Францию, Великобританию, Канаду, Германию и Польшу.

Раньше клиенты Meest должны физически приходить в отделение и заполнять декларацию.

Как это работает

Далее посылку упаковают, заполнят декларацию и отправят в нужную страну. Отправку можно отправить на локальные отделения или почтоматы за границей, а также адресно.

Тарифы по доставке зависят от пункта назначения. Стоимость отправки в Польшу, например, составляет 230 гривен.

Ранее Meest запустил доставку из украинских интернет-магазинов в Польшу. Первым партнером Meest стала Rozetka. Там доступны товары для дома, одежда, обувь, средства гигиены, товары для детей, спорта, туризма и другие предметы широкого спроса.

The Village Україна По материалам:

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