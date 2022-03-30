Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить — Finance.ua

Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить

Сегодня 14:40 — Личные финансы

В ЕС приняли решение предоставлять бесплатное медицинское страхование украинцам со статусом беженца или находящимся под временной защитой.

Без получения одного из этих статусов оформить медицинскую помощь за границей, как и купить необходимые медикаменты, украинцы не могут. Как вариант, имеется возможность купить медицинское страхование уже за границей. Но, цены могут достигать до 400 евро в месяц. Медицинское страхование оформляется на год. При этом действовать страховка будет только в пределах той страны, в которой вы ее приобрели.

Но существует и другой вариант, портал Finance.ua предлагает выгодную альтернативу — оформить онлайн туристическое (медицинское) страхование онлайн . Действие полиса распространяется на весь мир, и к тому же — он дешевле.

Почему выгоднее оформить туристическое (медицинское) страхование на Finance.ua:

полисом можно воспользоваться в первый же день за границей;

поддержка работает 24/7 без выходных;

сумма, которую покрывает страховка - 30 тыс. евро;

страховку можно оформить на год и быть уверенным, что в любой момент вы можете получить медицинскую помощь. В любой стране мира;

туристическое страхование — это не только защита здоровья, это еще и защита финансовых рисков. Например, страховка может покрыть вам услугу адвоката.

Оформить такую страховку и получить полис на email можно за 5 минут, даже если вы уже находитесь за границей.

Finance.ua выделил предложение, которые можно оформить, если вы уже находитесь за границей:

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