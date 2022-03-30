Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить — Finance.ua

В ЕС
приняли решение предоставлять бесплатное
медицинское страхование украинцам со
статусом беженца или находящимся под
временной защитой.
Без
получения одного из этих статусов
оформить медицинскую помощь за границей,
как и купить необходимые медикаменты,
украинцы не могут.
Как вариант,
имеется возможность купить медицинское
страхование уже за границей.
Но,
цены могут достигать до 400 евро в месяц.
Медицинское страхование оформляется
на год. При этом действовать страховка
будет только в пределах той страны, в
которой вы ее приобрели.