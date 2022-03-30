Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить

Сегодня 14:40Личные финансы
12
Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить
В ЕС приняли решение предоставлять бесплатное медицинское страхование украинцам со статусом беженца или находящимся под временной защитой.
Без получения одного из этих статусов оформить медицинскую помощь за границей, как и купить необходимые медикаменты, украинцы не могут. Как вариант, имеется возможность купить медицинское страхование уже за границей. Но, цены могут достигать до 400 евро в месяц. Медицинское страхование оформляется на год. При этом действовать страховка будет только в пределах той страны, в которой вы ее приобрели.
Но существует и другой вариант, портал Finance.ua предлагает выгодную альтернативу — оформить онлайн туристическое (медицинское) страхование онлайн. Действие полиса распространяется на весь мир, и к тому же — он дешевле.
Почему выгоднее оформить туристическое (медицинское) страхование на Finance.ua:
  • полисом можно воспользоваться в первый же день за границей;
  • поддержка работает 24/7 без выходных;
  • сумма, которую покрывает страховка - 30 тыс. евро;
  • страховку можно оформить на год и быть уверенным, что в любой момент вы можете получить медицинскую помощь. В любой стране мира;
  • туристическое страхование — это не только защита здоровья, это еще и защита финансовых рисков. Например, страховка может покрыть вам услугу адвоката.
Оформить такую страховку и получить полис на email можно за 5 минут, даже если вы уже находитесь за границей.
Finance.ua выделил предложение, которые можно оформить, если вы уже находитесь за границей:
Медицинское (туристическое) страхование для поездки за границу: что нужно знать и где оформить

Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам: Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.