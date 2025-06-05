McLaren представил ограниченную серию суперкара 750S Le Mans — Finance.ua

McLaren представил ограниченную серию суперкара 750S Le Mans Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

McLaren представил ограниченную серию суперкара 750S Le Mans

В 1995 году McLaren произвела настоящую сенсацию, выиграв легендарную 24-часовую гонку в Ле-Мане с первой попытки — событие, которое до сих пор считается исключительным в мире автоспорта.

В честь 30-летия этого триумфа британский автопроизводитель представляет ограниченную серию суперкара 750S Le Mans. Выпуск модели лимитирован — всего 50 экземпляров во всем мире.

750S Le Mans отличается от стандартной версии улучшенным аэродинамическим комплектом High Downforce Kit от McLaren Special Operations, увеличивающим прижимную силу на 10%.

Внешние изменения включают передний сплиттер, большой активный задний спойлер, жалюзи углеродные и ковш на крыше. Автомобиль доступен в двух фирменных цветах — Le Mans Grey и McLaren Orange — с эксклюзивными пятиспицевыми дисками LM и фирменными тормозными суппортами цвета F1 Gold.

В салоне сочетаются алькантара и мягкая кожа с контрастными вставками Dove Gray или McLaren Orange. На подголовниках и ковриках вышиты логотипы Le Mans, а уникальная табличка подтверждает статус одного из всего лишь 50 автомобилей.

Для настоящих поклонников предусмотрена возможность добавить индивидуальную табличку с рекордом победы 1995 года, которая размещается в переднем багажнике.

Технически модель сохранила мощный 4,0-литровый двигатель V8 с двумя турбинами, развивающий 740 лошадиных сил и 590 фунт-фут крутящего момента. Несмотря на впечатляющие характеристики, для повторения гоночного успеха потребуется серьезная доработка.

McLaren продолжает развивать гоночное наследие: в 2025 году на Ле-Мане будут выступать два автомобиля 750S GT3 EVO, а в 2027-м автопроизводитель планирует вернуться с новым гиперкаром LMDh, чтобы снова бороться за победу на мировой сцене.

AvtoDream По материалам:

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