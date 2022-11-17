McDonald's возобновил работу ресторана в Луцке и Хмельницком — Finance.ua

McDonald's возобновил работу ресторана в Луцке и Хмельницком Сегодня 17:45 — Фондовый рынок

Ресторан сети быстрого питания McDonald’s в Луцке в четверг, 17 ноября, возобновил работу.

Об этом сообщила пресс-служба McDonald’s.

Ресторан находится по адресу просп. Соборности, 43 (ТРЦ Порт City).

Зал и терраса заведения вмещает 340 мест для гостей. Посетители могут сделать заказы внутри ресторана на одном из 6 двухсторонних терминалов самообслуживания, заехать на МакДрайв с двумя линиями въезда, где меню представлено на современных цифровых бордах или воспользоваться доставкой McDelivery.

«Расположен McDonald’s в ТРЦ, поэтому будет открываться в 10:00 вместе с началом работы центра и будет закрываться в 21:00, как и все заведения в сети McDonald’s», — добавили в компании.

Во время воздушной тревоги заведения будут закрывать, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием.

Ресторан сети быстрого питания McDonald’s в Хмельницком в четверг, 17 ноября, возобновил работу.

Ресторан работает в Хмельницком по адресу Староконстантиновское шоссе, 2

«В заведении McDonald’s гости могут отведать любимые блюда в зале ресторана, заехать на МакДрайв или заказать блюдо через доставку с партнерской компанией Glovo», — говорится в сообщении.

График работы ресторанов McDonald’s — с 09:00 до 21:00.

«Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведения будут закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие. При этом команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием».

Справка Finance.ua:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s с 11 ноября возобновляет работу обоих заведений в Черкассах.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s возобновила работу в Киеве, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Житомире и Виннице.

Економічна Правда По материалам:

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