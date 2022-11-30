McDonald's в Казахстане закрылся из-за прекращения поставок из рф — Finance.ua
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McDonald's в Казахстане закрылся из-за прекращения поставок из рф

Фондовый рынок
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McDonald's в Казахстане закрылся из-за прекращения поставок из рф
McDonald's в Казахстане закрылся из-за прекращения поставок из рф
Причиной временной приостановки работы компании McDonald’s в Казахстане стало прекращение сотрудничества с российскими компаниями-поставщиками и истощение запасов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По словам собеседника, компания ООО «Food Solutions KZ», принадлежащая известному казахстанскому бизнесмену Кайрату Боранбаеву и владеющая лицензией на работу McDonald’s в Казахстане, начала искать поставщиков в других странах, поскольку перестала покупать российскую продукцию.
Другой источник сообщил, что в последние месяцы компании пришлось сократить меню, а также заканчиваются упаковочные материалы, импортируемые из россии. Собеседник добавил, что лицензиат сейчас ожидает поставок от других поставщиков и планирует снова открыть свои рестораны в декабре.
В настоящее время неясно, на каком уровне было принято решение отказаться от российских поставщиков.
Marr Russia, один из российских поставщиков казахстанской компании, заявил, что никогда не работал непосредственно с McDonald’s, а имел дело со своим казахстанским логистическим партнером HAVI.
Напомним, компания McDonald’s заявила, что с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов в Казахстане из-за ограничений в поставках.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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