McDonald’s открыла новый ресторан во Львове
Сеть McDonald’s Украина открыла новый ресторан во Львове по адресу Площадь Рынок, 19−21. Это 124-й ресторан сети, работающий в Украине, и 14-й во Львове.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении ЭП.
Новый ресторан площадью 935 кв. м имеет 38 мест на первом этаже и 148 в подвальном.
«Заведение расположено в самом центре города рядом с ратушей. Во время работы над проектом на Площади Рынок уделили внимание сохранению исторических элементов зданий: восстановили часть фасадов и внутренних конструкций, отремонтировали кровлю, обновили инженерные сети и сохранили аутентичные элементы зданий», — заявили в компании.
Новый ресторан создал во Львове 80 рабочих мест.
McDonald’s открыла новый ресторан во Львове
