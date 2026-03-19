0 800 307 555
McDonald’s открыла новый ресторан во Львове

McDonald’s открыла новый ресторан во Львове
McDonald’s открыла новый ресторан во Львове
Сеть McDonald’s Украина открыла новый ресторан во Львове по адресу Площадь Рынок, 19−21. Это 124-й ресторан сети, работающий в Украине, и 14-й во Львове.
Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении ЭП.
Новый ресторан площадью 935 кв. м имеет 38 мест на первом этаже и 148 в подвальном.
«Заведение расположено в самом центре города рядом с ратушей. Во время работы над проектом на Площади Рынок уделили внимание сохранению исторических элементов зданий: восстановили часть фасадов и внутренних конструкций, отремонтировали кровлю, обновили инженерные сети и сохранили аутентичные элементы зданий», — заявили в компании.
Новый ресторан создал во Львове 80 рабочих мест.
По материалам:
Економічна Правда
Также по теме
Также по теме
