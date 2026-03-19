McDonald’s открыла новый ресторан во Львове

Сеть McDonald’s Украина открыла новый ресторан во Львове по адресу Площадь Рынок, 19−21. Это 124-й ресторан сети, работающий в Украине, и 14-й во Львове.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении ЭП.

Новый ресторан площадью 935 кв. м имеет 38 мест на первом этаже и 148 в подвальном.

«Заведение расположено в самом центре города рядом с ратушей. Во время работы над проектом на Площади Рынок уделили внимание сохранению исторических элементов зданий: восстановили часть фасадов и внутренних конструкций, отремонтировали кровлю, обновили инженерные сети и сохранили аутентичные элементы зданий», — заявили в компании.

Новый ресторан создал во Львове 80 рабочих мест.

