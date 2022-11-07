McDonald’s открыла новый ресторан под Киевом — Finance.ua
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McDonald’s открыла новый ресторан под Киевом

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s открыла новый ресторан в с. Лесники Киевской области, рядом с рестораном оборудовано укрытие.
Об этом сообщается в официальном пресс-релизе сети.
Новый ресторан расположен по адресу: Киевская область, с. Лесники, ул. Ватутина, 170А.
Напомним, 2 ноября McDonald’s возобновил свою работу в Ивано-Франковске. Также открытия продолжаются в Киевской области: теперь полакомиться бургерами можно в Белой Церкви и Броварах.
В среду возобновил работу McDonald’s в Ивано-Франковске по улице Ивана Миколайчука, 2.
В Белой Церкви заведение работает на Леваневского, 53-К, а в Броварах — на улице Киевской, 239.
По материалам:
Економічна Правда
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