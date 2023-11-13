McDonald’s открыл первое заведение на Кировоградщине — Finance.ua

McDonald’s открыл первое заведение на Кировоградщине Сегодня 12:30

McDonald’s, Фото: Shutterstock

Сеть ресторанов McDonald’s открыла ресторан в Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заведение расположено на ул. Гетьмана Мазепы, 23. Площадь более 470 м² для гостей имеет 123 места в зале и 122 на террасе, а рядом с рестораном — детская площадка. Внутри работает 10 цифровых терминалов самообслуживания.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:00. Согласно расширенным правилам безопасности, во время воздушной тревоги заведение будет закрываться.

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McDonald’s продолжает открывать рестораны в небольших городах и на трассах. Новое заведение стало первым в Кировоградской области и первым открытым в городе с менее чем 100 000 жителей. Благодаря расположению в самом сердце страны, посреди трассы М-30, объединяющей восток и запад Украины, ресторан особенно удобен для тех, кто в пути.

Александрийский McDonald’s стал 96-м рестораном среди ныне работающих в Украине и обеспечил более 80 рабочих мест.

Напомним, шведская сеть магазинов одежды H&M возобновила работу в Украине, открыв два магазина в Киеве — у Lavina Mall и Respublika Park. В ближайшие недели будет возобновлена ​​работа остальных магазинов в Киеве, в частности в River Mall, Retroville, SkyMall и Dream.

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НВ По материалам:

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