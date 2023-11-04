Прибыль в ресторанах McDonald’s по всему миру резко возросла — Finance.ua
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Прибыль в ресторанах McDonald’s по всему миру резко возросла

Фондовый рынок
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Прибыль в ресторанах McDonald’s по всему миру резко возросла
Прибыль в ресторанах McDonald’s по всему миру резко возросла
Чистая прибыль McDonald's за третий квартал выросла на 17% по сравнению с предыдущим кварталом, до 2,3 миллиарда долларов, продажи во всех ресторанах мира выросли на 14% - до 6,69 миллиарда долларов.
Об этом пишет euronews со ссылкой на финансовый отчет компании.
Компания сообщила, что это стало возможным благодаря популярным акциям, которые привлекают клиентов, несмотря на более высокие цены в США.
McDonald's повысил цены на некоторые позиции меню в США, однако запустил акции для поощрения клиентов, вроде двойного чизбургера за 0,5 долл. в Национальный день чизбургеров в США.
В Великобритании в течение августа компания предлагала скидки, в том числе 60% скидки на Big Mac или Chicken McNuggets.
Меню McSmart, запущенное в начале 2023 года в Германии, позволяет клиентам готовить собственные небольшие блюда.
Этот ход помог Германии достичь двузначного роста продаж десятый квартал подряд.
В McDonald's заявили, что клиенты в США с годовым доходом 45 тыс. долл. или менее начали тратить меньше на каждый заказ. В то же время компания добавила, что видит в своих магазинах больше клиентов с высоким уровнем дохода, тех, кто сейчас ходит в McDonald's, а не тратит деньги в ресторанах (где можно сидеть).
По материалам:
Економічна Правда
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